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كوفور: «الأسد» قادر على إحداث «نقلة» في «البوندسليجا»
كوفور: «الأسد» قادر على إحداث «نقلة» في «البوندسليجا»
21 يونيو 2022 11:45

أنور إبراهيم (القاهرة)
أشاد عدد كبير من نجوم الدوري الألماني «البوندسليجا» القدامى ونادي بايرن ميونيخ على وجه الخصوص، بالفارق الذي يمكن أن يحدثه وصول النجم الدولي السنغالي ساديو مانى مهاجم ليفربول الإنجليزي، عند توقيعه النهائي على عقد انتقاله إلى البايرن، في ظل اقتراب رحيل نجم الفريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني، وإن كانت إدارة «البافاري» ترفض حتى الآن التفريط فيه، رغم إن عرض البارسا وصل إلى 50 مليون يورو.
وفي مقدمة الذين أشادوا بـ «أسد التيرانجا» مانى، النجم الألماني المخضرم لوثر ماتيوس كابتن البايرن ومنتخب «المانشافت» الألماني الأسبق، الذي رحب كثيراً بهذه الصفقة، مشيراً إلى إنها مفيدة جداً لناديه وللدوري الألماني.
أما آخر الذين قدموا وصلات الإشادة والإطراء، فهو المدافع الغاني المخضرم صامويل كوفور أحد أساطير البايرن، والذي صرح لشبكة «سبورت 1» قائلاً: أعتقد إن ليفاندوفسكي سيغادر البايرن وسيذهب إلى البارسا، ومانى نجم رائع وشخصية ساحرة ونحن بحاجة إلى نجم أفريقي كبير ليلعب بقميص البايرن.
وأضاف قائلاً: رحيل «ليفا» يمثل خسارة كبيرة، ولكنني أثق في أن مانى قادرعلى أن يجعل جماهير البايرن تنسي هذا الهداف البولندي الكبير، وأن يحدث «نقلة نوعية» في الدوري الألماني.
وتابع: البوندسليجا فقد النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند، والذي ذهب إلى مانشستر سيتي، ونحن قد نفقد ليفاندوفسكي، ولهذا حاجتنا كبيرة إلى وجوه كروية شهيرة من أجل صورة الدوري الألماني، وسنكون سعداء جداً بوصول نجوم سوبر كثيرين أمثال مانى.
وعلق قائلاً: بحكم إنني لاعب سابق في البايرن، أرى إن مانى سيكون مفيداً جداً للبافاري وأيضاً للدوري الألماني بوجه عام.

ساديو ماني
ليفربول
بايرن ميونيخ
الدوري الألماني
الدوري الإنجليزي
روبرت ليفاندوفسكي
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