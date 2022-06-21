سيزار «الفرسان» يثير الاهتمام في البرازيل

مراد المصري (دبي)

كشفت تقارير إعلامية برازيلية أن يوري سيزار لاعب شباب الأهلي، دخل في اهتمامات الأندية البرازيلية التي تتابع تطور أدائه مع «الفرسان»، وتحديداً روجيرو سيني مدرب فريق ساو باولو، الذي كان من أطلق موهبة اللاعب في صفوف فلامنجو.

وعبر المدرب عن إعجابه بما يقدمه سيزار مع شباب الأهلي، وقال: إنه فتى رائع، ليس فقط كرياضي، ولكن كإنسان، وما قدمه يعتبر مفاجأة سارة، لأن اللاعب الأصغر بالعمر يفتقد أحياناً التركيز، لكن ليس يوري، فهو كان يمتلك الإمكانيات اللازمة للتفوق منذ بدايته في صفوف فلامينجو.

وبحسب التقارير البرازيلية، فإن هناك متابعة للاعب الذي يواصل تطور أداءه الإيجابي، لكن الأندية تدرك أنه من الصعب الحصول على خدماته في الوقت الحالي سواء بالنظر للمقابل المادي الذي دفعه شباب الأهلي للحصول على خدماته، أو الراتب الذي يتقاضاه اللاعب بالوقت الحالي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن اللاعب يبقى محط الاهتمام في بلاد «السامبا» بالنظر لإدراكهم لقدراته ومدى إمكانية تطور صاحب الـ 22 عاماً على المدى الطويل.