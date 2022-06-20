«أبوظبي الرياضي» و«سبارتن» يطلقان «السفير المجتمعي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن، العلامة الأبرز عالمياً في رياضات التحمل وتخطي الحواجز، عن إطلاق برنامج سفير سبارتن المجتمعي، بهدف تعزيز الوعي حول بطولة العالم للسبارتن، التي تقام منافساتها في صحراء الوثبة خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل.

وتتضمن سباقات البطولة: السبرينت (5 كلم، 20 حاجزاً) وسباق السوبر (10 كلم، 25 حاجزاً) وسباق لتتابع سوبر للفرق (10 كلم، 25 حاجزاً) وسباق البيست (21 كلم، 30 حاجزاً)، بالإضافة إلى سباقات الناشئين التي تتراوح مسافاتها بين 1 و3 كيلومتر، في مسارات الكثبان الرملية والطرقات الصحراوية وفق المستوى المناسب.