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الرياضي
«أبوظبي الرياضي» و«سبارتن» يطلقان «السفير المجتمعي»
«أبوظبي الرياضي» و«سبارتن» يطلقان «السفير المجتمعي»
21 يونيو 2022 00:41

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن، العلامة الأبرز عالمياً في رياضات التحمل وتخطي الحواجز، عن إطلاق برنامج سفير سبارتن المجتمعي، بهدف تعزيز الوعي حول بطولة العالم للسبارتن، التي تقام منافساتها في صحراء الوثبة خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل.
وتتضمن سباقات البطولة: السبرينت (5 كلم، 20 حاجزاً) وسباق السوبر (10 كلم، 25 حاجزاً) وسباق لتتابع سوبر للفرق (10 كلم، 25 حاجزاً) وسباق البيست (21 كلم، 30 حاجزاً)، بالإضافة إلى سباقات الناشئين التي تتراوح مسافاتها بين 1 و3 كيلومتر، في مسارات الكثبان الرملية والطرقات الصحراوية وفق المستوى المناسب.

مجلس أبوظبي الرياضي
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أبوظبي الرياضي
بطولة العالم لـلسبارتن
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خلال الاجتماع (من المصدر)
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