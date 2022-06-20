منتخب القوس والسهم يشارك في كأس العالم بفرنسا

دبي (الاتحاد)

غادرت أمس بعثة منتخبنا الوطني للقوس والسهم للمشاركة في المرحلة الثالثة من بطولة كأس العالم للقوس والسهم، التي تقام من 21 إلى 26 يونيو الجاري في العاصمة باريس، وهو الحدث الأكبر من نوعه باستقطابه 360 رامياً (212 رامياً و148 رامية) من 51 دولة. ويرأس البعثة، حميد المشرخ أمين عام اتحاد القوس والسهم، وتضم معه إدارية المنتخب عائشة المهري، واللاعبين: عبيد علي من نادي الشارقة، عبدالله الكتبي وسلطان الكتبي من نادي المدام، وعائشة جاسم آل علي من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتمثل هذه البطولة أهمية خاصة بالنسبة للاتحاد الدولي للقوس والسهم، بالنظر لكون فرنسا ستكون الموقع الذي يحتضن دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل 2024 في باريس، حيث ستشهد المنافسات مشاركة نخبة أبطال العالم، إلى جانب الاطلاع على التجهيزات لموقع المنافسات الذي يتم تطويره ترقباً للأولمبياد.

واعتبر حميد المشرخ، أن إعداد الأبطال يجب أن يمر بطريق المشاركة في هذا النوع من البطولات الدولية وفق الخطة الاستراتيجية التي يعمل بها اتحاد اللعبة، وقال: نسعى دائماً في الاتحاد لإشراك رماتنا في أكبر وأهم البطولات للاحتكاك واكتساب الخبرات المتراكمة بمقارعة أفضل الرماة في العالم.