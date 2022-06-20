البولينج يدشن مشوار «مونديال السويد»

دبي (وام)

يدشن منتخبنا الوطني للبولينج اليوم مشواره في بطولة العالم تحت 21 سنة، والتي تنطلق بالسويد، وتستمر حتى 29 من الشهر الجاري. وتأتي مشاركة منتخبنا في فئات الفردي والزوجي والفرق، في المنافسات التي يشارك فيها 215 لاعباً يمثلون 35 دولة من بينها 4 دول عربية، هي الإمارات والسعودية والكويت وقطر. ويمثل منتخبنا الوطني في البطولة 4 لاعبين، هم حمد عبد العزيز الخيلي، ومحمد الشوكري، وماجد المازمي، وعلي الحوسني، بقيادة المدير الفني «ميكا» ومساعده شاكر علي، حيث تم اختيار اللاعبين الأربعة المشاركين عقب تصفيتهم من قبل الاتحاد، خلال الفترة الماضية عبر المعسكر الذي أقيم في دبي. وأكد أحمد خميس آل علي عضو مجلس إدارة اتحاد البولينج رئيس لجنة المنتخبات، أن المنتخب الوطني يدخل منافسات البطولة بهدف المنافسة على المركز الأول.. لافتاً إلى أن المهارة والروح المعنوية سلاح اللاعبين لتحقيق هذا الهدف. وأوضح أن تجهيز اللاعبين خلال معسكر دبي تم على أفضل وجه، كما تم اختيار اللاعبين المشاركين في البطولة بعناية بناءً على مستوياتهم الفنية خلال الفترة الماضية.