مكلارين تمنح داروفالا فرصة الظهور في فورمولا1

لندن (رويترز)



سيقود جيهان داروفالا سيارة فورمولا 1 لأول مرة، عندما يختبر سيارة مكلارين الخاصة بالعام الماضي في حلبة سيلفرستون هذا الأسبوع، كجزء من محاولته ليصبح ثالث هندي ينافس في أعلى مستوى من سباقات السيارات.

وسيظهر سائق رد بول الشاب، صاحب المركز الثالث في بطولة فورمولا 2، والمؤهل بالفعل للحصول على رخصة الظهور في فورمولا 1، خلف عجلة القيادة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال السائق الهندي للصحفيين اليوم الاثنين: هذا لا علاقة له بحصولي على مقعد في فورمولا 1 العام المقبل.

وأضاف: لكن حصلت على الفرصة لأكون في سيارة فورمولا 1، وأن أبلي بلاءً حسناً وإذا سنحت لي الفرصة، فأنا أريد أن أكون جاهزاً.

وداروفالا هو صاحب أعلى تصنيف لسائق شاب في رد بول في فورمولا 2، لكنه يخوض موسمه الثالث، ويبدو أن التقدم إلى الخطوة التالية في سباقات السيارات يمثل صعوبة للسائق البالغ عمره 23 عاماً.

ويملك فريق رد بول الرئيسي في فورمولا 1 ماكس فرستابن بطل العالم، والمكسيكي سيرجيو بيريز وبتعاقدين لخمس سنوات، بينما أكد الفريق الشقيق ألفا تاوري أن الفرنسي بيير جاسلي سيمثله في 2023. ومن المرجح أيضاً أن يستمر الياباني يوكي تسونودا.

ولم يحصل الأسترالي أوسكار بياستري بطل فورمولا 2 العام الماضي، على مقعد مع فريق بعد، لكن السائق البديل في فريق ألبين المملوك لرينو يثق أنه سيظهر في فورمولا 1 الموسم المقبل.

وشارك الهنديان نارين كارتيكيان وكارون تشاندوك في فورمولا 1، في وقت كان فيه من السهل مشاركة السائقين الذين يجلبون عقود الرعاية.