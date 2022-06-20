الأربعاء 22 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
مكلارين تمنح داروفالا فرصة الظهور في فورمولا1
مكلارين تمنح داروفالا فرصة الظهور في فورمولا1
20 يونيو 2022 23:45

لندن (رويترز)


سيقود جيهان داروفالا سيارة فورمولا 1 لأول مرة، عندما يختبر سيارة مكلارين الخاصة بالعام الماضي في حلبة سيلفرستون هذا الأسبوع، كجزء من محاولته ليصبح ثالث هندي ينافس في أعلى مستوى من سباقات السيارات.
وسيظهر سائق رد بول الشاب، صاحب المركز الثالث في بطولة فورمولا 2، والمؤهل بالفعل للحصول على رخصة الظهور في فورمولا 1، خلف عجلة القيادة يومي الثلاثاء والأربعاء.
وقال السائق الهندي للصحفيين اليوم الاثنين: هذا لا علاقة له بحصولي على مقعد في فورمولا 1 العام المقبل.
وأضاف: لكن حصلت على الفرصة لأكون في سيارة فورمولا 1، وأن أبلي بلاءً حسناً وإذا سنحت لي الفرصة، فأنا أريد أن أكون جاهزاً.
وداروفالا هو صاحب أعلى تصنيف لسائق شاب في رد بول في فورمولا 2، لكنه يخوض موسمه الثالث، ويبدو أن التقدم إلى الخطوة التالية في سباقات السيارات يمثل صعوبة للسائق البالغ عمره 23 عاماً.
ويملك فريق رد بول الرئيسي في فورمولا 1 ماكس فرستابن بطل العالم، والمكسيكي سيرجيو بيريز وبتعاقدين لخمس سنوات، بينما أكد الفريق الشقيق ألفا تاوري أن الفرنسي بيير جاسلي سيمثله في 2023. ومن المرجح أيضاً أن يستمر الياباني يوكي تسونودا.
ولم يحصل الأسترالي أوسكار بياستري بطل فورمولا 2 العام الماضي، على مقعد مع فريق بعد، لكن السائق البديل في فريق ألبين المملوك لرينو يثق أنه سيظهر في فورمولا 1 الموسم المقبل.
وشارك الهنديان نارين كارتيكيان وكارون تشاندوك في فورمولا 1، في وقت كان فيه من السهل مشاركة السائقين الذين يجلبون عقود الرعاية.

فورمولا 1
ماكس فيرستابين
سيرجيو بيريز
آخر الأخبار
خلال الاجتماع (من المصدر)
ثقافة
«الثقافة والعلوم» تستعرض برنامج الدورة القادمة
22 يونيو 2022
«نوري» يضع أقماراً اصطناعية في المدار
دنيا
«نوري» يضع أقماراً اصطناعية في المدار
22 يونيو 2022
«بحر الثقافة» تناقش «ساعي بريد نيرودا»
ثقافة
«بحر الثقافة» تناقش «ساعي بريد نيرودا»
22 يونيو 2022
مباحثات بين الملك عبدالله الثاني والأمير محمد بن سلمان
عربي ودولي
عبدالله الثاني ومحمد بن سلمان يعقدان جلسة مباحثات
22 يونيو 2022
مراسم توقيع الاتفاقية
عربي ودولي
السعودية والأردن يوقّعان مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد
22 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©