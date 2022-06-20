الأربعاء 22 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
أوتينسن أول طريق لايبزج للدفاع عن اللقب الألماني
أوتينسن أول طريق لايبزج للدفاع عن اللقب الألماني
20 يونيو 2022 23:24

لايبزج (د ب أ) 

 

يبدأ لايبزج مشوار الدفاع عن لقبه بطلاً لكأس ألمانيا لكرة القدم، بمواجهة فريق تيوتونيا أوتينسن «درجة رابعة» في بلدة ديساو شرق ألمانيا، حسبما أعلن اليوم الاثنين.
ولا يمكن لفريق أوتينسن، من مدينة هامبورج، خوض المباراة في ملعبه لاحتوائه على أرضية صناعية، فيما لا يرغب فريق سان باولي هامبورج في استضافة المباراة على ملعبه؛ لأنه ينتقد نادي لايبزج بسبب الدعم الذي يتلقاه من شركة ريد بول لمشروبات الطاقة.
وستقام المباراة المقررة يوم 30 أغسطس المقبل، على بعد 375 كيلومتراً جنوب شرق هامبورج في ديساو القريبة من لايبزج.
ومن المقرر أن تقام منافسات الدور الأول من البطولة في آخر أسبوع من يوليو المقبل، وكذلك مباراة كأس السوبر الألماني بين بايرن ميونيخ بطل الدوري ولايبزج حامل لقب الكأس.
نتيجة لذلك، تم تأجيل مباراة بايرن ميونيخ أمام فيكتوريا كولن «درجة ثالثة» إلى يوم 31 أغسطس المقبل.
وكان لايبزج قد توج بلقب كأس ألمانيا الموسم الماضي، بعد فوزه على فرايبورج 4 /2 بضربات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 1/ 1.

لايبزج
بايرن ميونيخ
البوندسليجا
كأس ألمانيا
آخر الأخبار
خلال الاجتماع (من المصدر)
ثقافة
«الثقافة والعلوم» تستعرض برنامج الدورة القادمة
22 يونيو 2022
«نوري» يضع أقماراً اصطناعية في المدار
دنيا
«نوري» يضع أقماراً اصطناعية في المدار
22 يونيو 2022
«بحر الثقافة» تناقش «ساعي بريد نيرودا»
ثقافة
«بحر الثقافة» تناقش «ساعي بريد نيرودا»
22 يونيو 2022
مباحثات بين الملك عبدالله الثاني والأمير محمد بن سلمان
عربي ودولي
عبدالله الثاني ومحمد بن سلمان يعقدان جلسة مباحثات
22 يونيو 2022
مراسم توقيع الاتفاقية
عربي ودولي
السعودية والأردن يوقّعان مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد
22 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©