أوتينسن أول طريق لايبزج للدفاع عن اللقب الألماني

لايبزج (د ب أ)

يبدأ لايبزج مشوار الدفاع عن لقبه بطلاً لكأس ألمانيا لكرة القدم، بمواجهة فريق تيوتونيا أوتينسن «درجة رابعة» في بلدة ديساو شرق ألمانيا، حسبما أعلن اليوم الاثنين.

ولا يمكن لفريق أوتينسن، من مدينة هامبورج، خوض المباراة في ملعبه لاحتوائه على أرضية صناعية، فيما لا يرغب فريق سان باولي هامبورج في استضافة المباراة على ملعبه؛ لأنه ينتقد نادي لايبزج بسبب الدعم الذي يتلقاه من شركة ريد بول لمشروبات الطاقة.

وستقام المباراة المقررة يوم 30 أغسطس المقبل، على بعد 375 كيلومتراً جنوب شرق هامبورج في ديساو القريبة من لايبزج.

ومن المقرر أن تقام منافسات الدور الأول من البطولة في آخر أسبوع من يوليو المقبل، وكذلك مباراة كأس السوبر الألماني بين بايرن ميونيخ بطل الدوري ولايبزج حامل لقب الكأس.

نتيجة لذلك، تم تأجيل مباراة بايرن ميونيخ أمام فيكتوريا كولن «درجة ثالثة» إلى يوم 31 أغسطس المقبل.

وكان لايبزج قد توج بلقب كأس ألمانيا الموسم الماضي، بعد فوزه على فرايبورج 4 /2 بضربات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 1/ 1.