إيتو يفلت من «الحبس الإسباني»

برشلونة (رويترز)

أصدرت محكمة إسبانية حكما بالسجن 22 شهراً مع إيقاف التنفيذ، على المهاجم الكاميروني السابق صامويل إيتو بعد اعترافه بالاحتيال الضريبي لمبلغ قدره 3.8 مليون يورو، أثناء فترة لعبه مع برشلونة.

ووافق إيتو على دفع غرامة قدرها 1.8 مليون يورو و3.8 مليون ضرائب مستحقة، من حقوق الصورة بين عامي 2006 و 2009.

وقال إيتو البالغ عمره 41 عاماً الآن أمام محكمة في برشلونة اليوم الاثنين: أقر بالحقائق وسأدفع ما يجب دفعه، لكن دعنا نعلم أنني كنت مجرد طفل في ذلك الوقت وكنت دائماً أفعل ما يطلبه مني وكيل أعمالي السابق خوسيه ماريا ميساليس، الذي كنت أعتبره والدي في ذلك الوقت".

وحُكم على ميساليس بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.

وكان الإدعاء قد طالب بحبس كل من إيتو وميساليس أربع سنوات وستة أشهر.

وتم تعليق العقوبة لأن إيتو أو ميساليس لا يملكان سجلاً إجرامياً، والعقوبة أقل من عامين.