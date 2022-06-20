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الانتقال الروسي يحرم ريبوس من كأس العالم
الانتقال الروسي يحرم ريبوس من كأس العالم
20 يونيو 2022 23:07

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

استبعد المنتخب البولندي لكرة القدم، اللاعب ماتشيي ريبوس من صفوفه في كأس العالم، وذلك بعد انتقاله إلى سبارتاك موسكو الروسي.
كان المدافع الذي شارك في 66 مباراة دولية، قضى السنوات الخمس الماضية في روسيا مع فريق لوكوموتيف موسكو، لينتقل إلى جاره التقليدي في صفقة انتقال حر.
ومع قرار ريبوس بالاستمرار في روسيا، فإن زميلاه في المنتخب جريجورز كريتشوفياك وسيباستيان سيمانسكي قررا ترك روسيا، حيث انضم الأول إلى أيك آثينا اليوناني في مارس الماضي في صفقة إعارة قصيرة حتى نهاية الموسم.
وفي ظل الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي، رفضت بولندا مواجهة روسيا في قبل نهائي تصفيات كأس العالم في مارس الماضي، قبل أن يقرر الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» استبعاد روسيا من التصفيات.
وذكر الاتحاد البولندي في بيان له: مدرب المنتخب البولندي تشيسلاف ميتشنيويتش، تحدث إلى ماتشيي ريبوس المتواجد حالياً في بولندا، بعد نهاية معسكر الفريق الذي انتهى الأسبوع الماضي.
وأضاف البيان: المدرب أحاط اللاعب بأنه، ونظراً للوضع الحالي، فإنه لن يتم دعوته لمعسكر المنتخب في سبتمبر المقبل، كما أنه لن يكون جزءًا من الفريق الذي سيتواجد في كأس العالم في قطر، وذلك حينما يتم إعلان القائمة.
ويتواجد المنتخب البولندي في المجموعة الثالثة بكأس العالم التي تقام أواخر العام الجاري، حيث يلعب يوم 22 نوفمبر أمام المكسيك قبل أن يواجه كل من السعودية والأرجنتين.

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