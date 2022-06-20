ريال مدريد يقدم مدافعه الجديد

مدريد (د ب أ)

قدم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم رسمياً لاعبه الجديد الألماني الدولي أنطونيو روديجر اليوم الاثنين.

وقال رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز خلال مراسم التقديم: جاء إلينا واحد من أفضل المدافعين على مستوى العالم، وسيبذل قصاري جهده في كل مباراة من أجل تاريخ أعظم للنادي.

وتضمنت مراسم التقديم التي أقيمت في مركز تدريب ريال مدريد في فالديبيباس شمال شرق مدريد عرض مقطع فيديو عن روديجر، وذلك حسبما ذكر النادي على موقعه الإلكتروني.

ووقع روديجر «29 عاماً» عقداً لمدة أربعة أعوام مع ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع تشيلسي الإنجليزي، الذي قضى معه خمسة أعوام.

وسيرتدي روديجر قميصاً يحمل الرقم 22.

وقال روديجر: سأبذل كل ما في وسعي من أجل هذا النادي ومن أجل الفوز بكل الألقاب إن أمكن؛ وهذا يوم خاص تماما بالنسبة لعائلتي وبالنسبة لي، وأود أن أشكر والدي لأنه بدونهما ما كنت أستطيع أن أكون هنا فقد دعماني دائماً وقد كان هذا مهما للغاية طوال حياتي.

واختتم كلامه بصيحة الجماهير في الملاعب "هلا مدريد" والتي تعني إلى الأمام يا مدريد.

يذكر أن روديجر خاض 50 مباراة دولية وانتقل في صيف 2017 من روما إلى لندن، وفاز مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2020 / 2021، ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 2017 / 2018 ولقب الدوري الأوروبي لموسم 2018 2019/ ، وقد شارك في أكثر من 200 مباراة مع الفريق في كل المسابقات.