بيلسا يقدم أوراق مهمة بلباو عبر 90 فيديو

مراد المصري (دبي)

كيف استعد الأرجنتيني مارسيلو بيلسا لتولي مهمة تدريب نادي أتلتيك بلباو الإسباني، في حال فوز المرشح إيناكي أريتشاباليتا بانتخابات الرئاسة؟، الجواب جاء في الجلسة الموسعة التي عقدها المدرب عبر تقنية الفيديو أمس، وكشف خلالها أنه قام رفقة جهازه المعاون بمراقبة وتحليل بالفيديو 45 مباراة للفريق خلال الموسم الماضي، ودراسة أنماط حركات اللاعبين برقم يصل إلى نحو 580 حركة للاعب الواحد، كما قام بتحليل 38 مباراة لفريق الرديف، وبعض مباريات فريق الشباب بإجمالي يصل إلى 90 فيديو بالمجمل لكافة الفرق.

بيلسا الذي سبق أن درب الفريق الباسكي بين عامي 2011 و2013 ، قدم عرضاً لمدة ساعة وعشر دقائق، تضمن الرسومات وملفات والصور ومقاطع الفيديو الفردية الصغيرة لكل لاعب ومجموعات الفريق لشرح ما رآه في الفريق وما دفعه إلى التفكير حول العودة للنادي، وقال: أعتقد أن هذا الفريق لديه مجال للتطور الفردي والجماعي وفيما يتعلق بهذا الفريق، فإن الجودة قابلة للمقارنة، وهذا الفريق الحالي لديه عدد أكبر من لاعبين، أنا أقارن ذلك لأنني متحمس أيضًا لأن أكون قادرًا على التفكير في الانضمام إلى مجموعة، يمكنها تجربة نسخة من مستوى مشابه لذلك المستوى.

بالإضافة إلى ذلك، عرض بيلسا تفاصيل منهجية عمله، وعرض إحصائيات عما تم إنجازه في ليدز الإنجليزي، آخر فريق قام بتدريبه، مع شرح لخطاباته التحفيزية للفريق.

ومن المقرر أن تقام انتخابات رئاسة نادي أتلتيك بلباو يوم الجمعة المقبل، وسط تنافس بين ثلاثة مرشحين، حيث يتصدر ميكيل باركالا استطلاعات الرأي، وهو الذي يقترح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لتولي مهمة التدريب بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما أكد أبرز منافسيه إيناكي أريتشاباليتا أنه سيقوم بتعيين بيلسا في حال فوزه بالانتخابات.