أبوظبي تحتفي باليوم العالمي لليوجا

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفي العاصمة أبوظبي يوم غدٍ «الثلاثاء» بفعاليات اليوم العالمي الثامن لليوجا في ستاد زايد للكريكت، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع سفارة جمهورية الهند في أبوظبي، ونادي أبوظبي للكريكيت، تحت شعار «اليوجا من أجل الإنسانية».

وينطلق برنامج الفعالية بتمام الساعة السادسة مساءً بتدريبات ما يسمى بـ «التنفس الشاماني»، يلي ذلك تمارين «الإطالة الشديدة»، ثم تمارين اليوجا المختلفة، وأخيراً تمارين «السافاسانا» والتأمل، لتختتم الفعاليات عند الساعة التاسعة مساءً.

ومن المتوقع أن تشهد فعاليات اليوم العالمي لليوجا مشاركة كبيرة من مختلف الجنسيات والأعمار، لا سيما بعد النجاحات المبهرة التي حققتها الاحتفالات السابقة التي أقيمت في أبوظبي.

من جانبه، قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: يسعدنا التعاون مع سفارة جمهورية الهند بأبوظبي وتنظيم فعالية اليوم العالمي الثامن لليوجا في أبوظبي التي تحرص على تعزيز تفاعل عموم فئات المجتمع بمختلف الأنشطة الرياضية وترسيخ ريادتها في مقدمة مدن العالم.

وأكد العواني على أهمية ممارسة رياضة اليوجا التي تشهد شعبية كبيرة ومتزايدة على المستويين المحلي والعالمي، نظراً لفوائدها الصحية والنفسية، مبيناً أن استاد زايد للكريكيت أكمل تحضيراته لاستضافة المشاركين، احتفالاً باليوم العالمي لليوجا، ما يعكس دعم وسعي مجلس أبوظبي الرياضي الدائم لتقديم المبادرات والبرامج الرياضية الطموحة لتحسين نمط أفراد المجتمع.