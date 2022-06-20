وستهام يعزز دفاعاته بالمغربي أكرد

لندن (رويترز)

أعلن وستهام يونايتد الإنجليزي تعاقده مع المدافع الدولي المغربي نايف أكرد من استاد رين الفرنسي.

وقال النادي في موقعه الرسمي إن اللاعب البالغ عمره 26 عاماً وقع على عقد لخمس سنوات، وسيعزز تشكيلة المدرب ديفيد مويز وسيرتدي القميص رقم 27.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن وستهام دفع 30 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات الدولي المغربي.

واستمتع أكرد بموسمين رائعين مع رين وسبق له اللعب لديجون والفتح الرباطي.

وقال أكرد الذي يتحدث الفرنسية والإنجليزية والعربية والإسبانية بطلاقة: تحمست كثيراً حين علمت برغبة وستهام في التعاقد معي. اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حلم لأي لاعب. وستهام فريق عريق. شاهدت بعض مبارياته هذا العام. الأجواء والجماهير كانت رائعة. تحدثت إلى المدرب وأبلغني برغبته واهتمامه بالتعاقد معي، ولذلك كان القرار سهلاً.

ورحب مويز بالدولي المغربي، قائلاً: يسعدني الترحيب بنايف في وستهام. نتابع تطوره منذ فترة وأنا سعيد بهذه الصفقة. سيعزز خياراتنا الدفاعية. لديه رغبة كبيرة في التحسن والنجاح وأثق أنه سيتأقلم سريعاً على الأجواء هنا.

ولد أكرد لعائلة كروية، فقد كان والده يلعب في دوري الأضواء المغربي، بينما خاض قريبه عبد المجيد بويبوض 34 مباراة مع منتخب المغرب وشارك في نهائيات كأس العالم 1994.

وانضم قلب الدفاع إلى رين من ديجون في 2020 وخاض 25 مباراة مع المغرب منذ مشاركته الدولية الأولى في 2016.

واحتل وستهام المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز وبلغ الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي.