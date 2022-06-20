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كوفاتش يستهدف الهيمنة الجسدية
كوفاتش يستهدف الهيمنة الجسدية
20 يونيو 2022 16:34

فولفسبورج (د ب أ) 

قدم نادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم مديره الفني الجديد نيكو كوفاتش رسمياً أمام وسائل الإعلام اليوم الاثنين، وقد كشف المدرب عن طموح كبير مع فريقه الجديد.
وقال كوفاتش: إن إنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني عشر في الدوري الألماني «بوندسليجا» لا يسعد أحداً في فولفسبورج.
وأضاف: كانت هناك مشاركة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي في أعوام سابقة. هذا ما يريده النادي. وهذا ما نريده.
وأضاف كوفاتش: الألقاب هي أفضل شيء يمكن تحقيقه. هذا ليس سهلاً في البوندسليجا. لكننا نرغب في اللعب الهجومي، وأن نقدم عروضاً على أعلى مستوى ونحقق النجاح.
ويتطلع كوفاتش، المدرب السابق لآينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونيخ ونيس الفرنسي، إلى تحقيق النجاح مع فولفسبورج، الذي توج بالبوندسليجا في 2009 وبكأس ألمانيا في 2015.
وقاد كوفاتش فريق آينتراخت فرانكفورت للتتويج بلقب كأس ألمانيا عام 2018، كما قاد بايرن ميونيخ لإحراز ثنائية الدوري والكأس في العام التالي.
وقال كوفاتش: نرغب في الهيمنة الجسدية والحضور. وأن نلعب بقوة وحماس. هذا كل ما تحتاجه في كرة القدم حالياً. الانتظار والتراجع للخلف لن يقودا للفوز بمباريات كثيرة. يجب أن تؤلم منافسك أيضاً.
ويتولى كوفاتش تدريب فولفسبورج خلفاً لفلوريان كوفيلدت، وذلك بعقد لمدة ثلاثة أعوام، وقد أكد المدرب أن الأجواء في النادي المدعوم من شركة فولكس فاجن، كان من أسباب اتخاذ قرار تدريبه.
وقال كوفاتش: فولفسبورج هو بالتأكيد من بين أبرز خمسة فرق في البوندسليجا من كل الجوانب... شعرت بالحاجة إلى تواجدي هنا كما شعرت بالترحيب.

فولفسبورج
نيكو كوفاتش
بايرن ميونيخ
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