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«الشارقة الدولية للدراجات المائية» تتوج أبطال «الثانية»
«الشارقة الدولية للدراجات المائية» تتوج أبطال «الثانية»
20 يونيو 2022 17:30

الشارقة (الاتحاد)
وسط أجواء استثنائية من الحماس والتشويق، أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية لبطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية، التي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية على مياه شاطئ الحمرية بالشارقة بمشاركة كبيرة في كافة الفئات.
وأسفرت منافسات الجولة الثانية عن فوز بطل العالم عمر عبدالله راشد بالمركز الأول في فئة واقف محترفين، وفي فئة جالس، حقق مانع المرزوقي المركز الأول، أما فئة مخضرمين فقد أسفرت عن فوز سعود بن زايد النعيمي بالمركز الأول، وحقق علي آل علي المركز الأول في فئة واقف ناشئين.
وجاءت أحداث ثاني جولات البطولة قمة في الإثارة والحماس والندية، وأسهم موقع السباق المثالي في رفع مستوى المنافسة، إضافة إلى رغبة الجميع على تعويض نتائج الجولة الأولى واستكمال مشوار المنافسة على لقب البطولة بقوة وإصرار.
وشهدت الجولة الثانية مشاركة 30 متسابقاً من ألمع نجوم الدراجات المائية تنافسوا في ما بينهم بقوة وشراسة طمعاً بالفوز واعتلاء منصة التتويج، واستهلت منافسات الجولة الثانية من بطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية بتسجيل المتسابقين وبالتجارب الحرة التي تعرف من خلال المشاركون على مسار السباق ونقطة الانطلاقة والنهائي، وبعدها انطلق السباق الذي تميز بالقوة والمنافسة الشرسة.
وعقب نهاية المنافسات، قامت أسرة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بتتويج جميع الفائزين في الفئات الأربعة وسط حضور كبير من الجماهير العاشقة لهذه التحديات المثيرة.

الشارقة
الدراجات المائية
نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية
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