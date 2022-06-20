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مارسيلو إلى أكاديميات «التانجو» في دبي
مارسيلو إلى أكاديميات «التانجو» في دبي
20 يونيو 2022 16:30

علي معالي (دبي)
أوفدت أكاديمية الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم «أفا» المدرب الشاب مارسيلو لاماس، ليتولى تدريب الأكاديمية التابعة للاتحاد الأرجنتيني في الإمارات، حيث يولي اتحاد الأرجنتيني اهتماماً كبيراً بها من كافة الجوانب ليصبح مارسيلو المدرب الأرجنتيني رقم 3 وهو بصفة مدير فني للأكاديمية.
ويملك مارسيلو سيرة ذاتية جيدة، حيث كان لاعباً في أندية مختلفة وهي: فيليز سارسفيلد، إستوديانتيس، كروز ديل نورتي، ديفنسوريس بلجرانو، نادي سان تيلمو أثليتيك، وكومونيكاسيونيس، في حين قام ماسيلو لاماس بالتدريب في أندية نادي كونتراي الباراييسو، بورنيو، وأتلتيكو فيليس سارسفيلد.
وعبر محمد النجار مدير الأكاديمية عن تفاؤله بتواجد مارسيلو لخبرته الكبيرة لاعباً ومدرباً وهو ما يضفي على اللاعبين الصغار مزيداً من الثقة والقوة الفنية المطلوبة في هذه المرحلة.
وأضاف: «الاتحاد الأرجنتيني مهتم بهذا المشروع خاصة بعد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع أبوظبي، حيث تم التوصل لاتفاقية طويلة الأمد من بين بنودها أن تستضيف أبوظبي معسكر المنتخب الأرجنتيني التحضيري لمونديال قطر 2022، إلى جانب نهائيات كأس السوبر الأرجنتيني لمدة أربع سنوات متتالية ابتداءً من يناير 2023 حتى عام 2026».
وهذه الأكاديمية الأولى للاتحاد الأرجنتيني خارج بلاد «التانجو»، وجاءت بعد سنوات طويلة تصل إلى 10 سنوات قضاها محمد النجار مع الأسطورة الكروية دييجو مارادونا أثناء تواجده في دبي، لتنطلق من دبي وانتقلت بعد ذلك إلى فلوريدا بأميركا وبنما ثم في الأرجنتين حالياً، وتعتمد في عملها على أحدث التقنيات في عالم كرة القدم، وفرعها الأول في القصيص بدبي والثاني في عجمان.

الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم
دبي
التانجو
مارادونا
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