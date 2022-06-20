300 متسابق في «سيتي سنتر عجمان للجري»

عجمان (الاتحاد)

نظمت دائرة التنمية السياحية في عجمان النسخة الثانية من «سباق سيتي سنتر عجمان للجري الداخلي» بالتعاون مع سيتي سنتر عجمان وشركة القدرة للخدمات الرياضية، حيث يشمل سباقين لفئة الكبار لمسافتي 8 كم و4 كم، وسباقاً ثالثاً للناشئين لمسافة 800 متر، وذلك ضمن استراتيجية الدائرة الهادفة إلى تفعيل دور الرياضة المجتمعية وجعلها الأسلوب المثالي للحياة والتشجيع على ممارسة الأنشطة البدنية حتى خلال فترة الصيف.

استقطب السباق في نسخته الثانية مختلف الفئات العمرية من عمر 8 سنوات، إلى جانب فئة الإماراتيين والفئة المفتوحة للرجال والسيدات، حيث وصل عدد المشاركين إلى 300 متسابق.

واختتم السباق بتوزيع الميداليات وشهادات المشاركة على جميع المتسابقين، كما حصد الفائزون بالمراكز الثلاث الأولى الميداليات الذهبية، والفضية، والبرونزية.

وقالت خديجة تركي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان بالانتداب على السباق: «نحرص على تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الرياضية خلال العام ضمن استراتيجيتنا للترويج للإمارة كوجهة رياضية تستقطب كافة أفراد المجتمع والرياضيين، المحليين والعالمين، لنساهم بذلك في نشر وتعزيز ثقافة الرياضة وأهمية ممارسة النشاط البدني خاصة في فصل الصيف الذي تشكل حرارته تحدي، وذلك من خلال ابتكار حلول عملية مع شركائنا الاستراتيجيين من القطاع الخاص مثل سيتي سنتر عجمان، نحول من خلالها هذه الفترة إلى موسم مليء بالنشاط والحيوية، ويتم الاستفادة من الأماكن المغلقة والمكيفة لتكون حلبات رياضية يستعاض بها عن ممارسة الرياضة خارجياً».

وأضافت تركي: «سعداء بنجاح السباق في نسخته الثانية في جذب مختلف شرائح المجتمع المحلي، وخلق مزيج من الشعور بالمشاركة والتضامن والألفة فيما بينهم، وتعزيز شبكة علاقاتهم مع أقرانهم من مختلف الجنسيات».