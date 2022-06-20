صعود جيرونا يتصدر أحداث أسبوع «الليجا»

مدريد (الاتحاد)

أسدل صعود جيرونا إلى الدوري الإسباني الستار على موسم الكرة الإسبانية 2021-2022 مع نهاية ملحق الصعود من دوري الدرجة الثانية، ليفرض نفسه مع عديد الأحداث على الأسبوع الأخير للكرة الإسبانية، والتي برز معها كذلك خطوات سيلتا في سوق الانتقالات، مروراً بقائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي وغيرها الكثير.

جيرونا يعود

بعد سقوطه في نهائي ملحق الصعود لدوري الدرجة الثانية في الموسمين الماضيين، فاز جيرونا بالترقية في محاولته الثالثة ليعود النادي الكتالوني إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني. حقق الفوز 3-1 خارج ملعبه على تينيريفي ليلة الأحد في لقاء الإياب من نهائي ملحق الصعود، لتنطلق احتفالات الصعود.

9 لاعبين في قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي

تم اختيار تسعة من لاعبي الدوري الإسباني في قائمة المرشحين للفوز بنسخة 2022 لجائزة الفتى الذهبي، وهي الجائزة التي تمنحها صحيفة توتو سبورت في كل عام لأفضل لاعب في أوروبا تحت سن 21 عاماً. واللاعبون هم: أنسو فاتي، جافي، نيكو جونزاليس، أليخاندرو بالدي، بيدري «برشلونة»، يريمي بينو «فياريال»، يونس موسى «فالنسيا»، نيكو ويليامز «أتلتيك بلباو» وإدواردو كامافينجا «ريال مدريد».

سيلتا يؤكد تعيين لويس كامبوس

يعد لويس كامبوس أحد أكثر المدراء الرياضيين نجاحاً في أوروبا، وسيعمل مع سيلتا فيجو من هذا الصيف فصاعداً. بعد المساعدة في بناء فريقي موناكو وليل اللذان تغلبا على باريس سان جيرمان لحصد لقب الدوري الفرنسي في السنوات الأخيرة، سيعمل كامبوس الآن كمستشار خارجي لسوق الانتقالات لفريق مدينة فيجو.

سويدبيرج هو أول توقيع لسيلتا

تم الإعلان بالفعل عن أول توقيع في عهد كامبوس مع أر سي سيلتا، مع وصول ويليوت سويدبيرج من هاماربي وتوقيعه عقد حتى عام 2027. هناك تفاؤل كبير بما يمكن أن يجلبه لاعب خط الوسط السويدي البالغ من العمر 18 عاماً إلى ملعب أبانكا-باليدوس.

وداع مارسيلو وقدوم تشواميني

كان أسبوعاً مزدحماً في فالدي بيباس، المجمع الرياضي لريال مدريد، حيث أقام مارسيلو حفل وداع يوم الاثنين الماضي قبل أن يحظى اللاعب الجديد أوريلين تشواميني بعرض تقديمه والمؤتمر الصحفي الأول له يوم الثلاثاء الماضي، لذلك قال "لوس بلانكوس" وداعاً لأحد أساطيره ومرحباً لوافد جديد مثير للاهتمام.

اليوم الأول لبابلو توري في كامب نو

تعاقد نادي برشلونة مع لاعب شاب واعد للغاية هو بابلو توري، وتم تقديم لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 19 عاماً في كامب نو الأسبوع الماضي. بعد مساعدة ريال راسينج سانتاندير في الحصول على ترقية الصعود إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم الأخير، أكمل الموهبة الإسباني الآن انتقاله إلى النادي الكتالوني.

روبن بينيا هو أول صفقات أوساسونا هذا الصيف

قام أوساسونا بالفعل بأول صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية، حيث جلب روبن بينيا في صفقة انتقال مجانية. يتمتع الظهير الأيمن البالغ من العمر 30 عاماً بخبرة كبيرة في دوري الدرجة الأولى الإسباني، حيث لعب إجمالي 142 مباراة في دوري الدرجة الأولى خلال الفترة التي قضاها مع ريال مدريد، إيبار وفياريال.

عقد بيبيلو لمدة عشر سنوات

على الرغم من هبوط ليفانتي إلى دوري الدرجة الثانية، فإن بيبيلو لاعب خط وسط نادي مدينة فالنسيا، التزم بالاستمرار مع الفريق على مدار العقد المقبل. وقع عقداً غير مسبوق مدته 10 سنوات، يستمر حتى عام 2032، مما يدل على ولاء وإيمان لا يصدق بالمشروع.

داني ألفيش يودع برشلونة مرة أخرى

عاد داني ألفيش إلى الدوري الإسباني في يناير في النصف الثاني من موسم 2021-2022 مع برشلونة، لكن اللاعب البرازيلي ودّع النادي الكتالوني للمرة الثانية. فاز بـ 23 لقباً خلال فترة تواجده في كتالونيا ولعب 436 مباراة في الدوري الإسباني إجمالاً مع برشلونة وإشبيلية، مما يجعله الأجنبي صاحب المركز الثالث في عدد المباريات في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ترقب قبل سحب قرعة 2022-2023

بعد أن عُرفت جميع فرق دوري الدرجة الأولى الإسباني الـ 20 في موسم 2022-2023، يتطلع عشاق كرة القدم الإسبانية لإعلان جدول المباريات، وستقام قرعة الموسم الجديد في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الخميس 23 يونيو. على أن يبدأ الموسم الجديد في عطلة نهاية الأسبوع في 14 أغسطس المقبل.