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منتخب «رفعات القوة» يحصد «الذهب»
منتخب «رفعات القوة» يحصد «الذهب»
20 يونيو 2022 15:30

أبوظبي (الاتحاد)
حقق رجال منتخبنا الوطني لرفعات القوة، الميدالية الذهبية لبطولة آسيا وأوقيانوسيا، وذلك في ختام البطولة التي أقيمت بكوريا الجنوبية.
وتفوق أبطال المنتخب الوطني على 19 فريقاً شارك في البطولة من قارتي آسيا وأوقيانوسيا، في إنجاز جديد لرياضة رفعات القوة لأصحاب الهمم.
هذا، وقد مثّل ألوان العلم الإماراتي في مسابقة الفرق كل من اللاعب أحمد خميس وعبد الله النقبي وعادل حسن، حيث استطاع الثلاثي تحقيق هذا الإنجاز الجديد الذي يضاف لإنجازات أصحاب الهمم ويرفع من مستوى الثقة لدى الجميع بعد ما وصلت إليه رياضة رفعات القوة من مستوى متميز.
وعبّر خليفة البلوشي المسؤول الإداري عن امتنانه الشديد لما حققه اللاعبين واللاعبات على مدار البطولة من مستوى فنّي متميز أسفر عن العديد من الميداليات الملونة.
وقال: إن ما حققه اللاعبون هو ثمرة التحضير الجيّد للبطولة فنياً وبدنياً، وكذلك الدعم الكبير من القيادات الرشيدة للبلاد، والذي قوبل بتحقيق الأهداف من المشاركة بالبطولة، كما أن أفراد البعثة جميعاً من لاعبين وإطار فنّي وإداري قد ضربوا المثل في التفاني والالتزام والتنسيق فيما بينهم للوصول إلى منصات التتويج.
وأعرب البطل البارالمبي محمد خميس عن سعادته بما حققه هو شخصياً خلال البطولة وكذلك زملاؤه من اللاعبين واللاعبات الذين قدموا مشاركة قوية تليق باسم أبناء الإمارات، وبصفة خاصة أصحاب الهمم الذين استطاعوا ردّ الجميل للوطن ولكل الداعمين لرياضة رفعات القوة وفي مقدمتهم قيادات البلاد الرشيدة.
هذا، وتعود البعثة فجر «الأربعاء»، عبر مطار دبي الدولي بعد انتهاء البطولة رسمياً، بعد ما حققه اللاعبون من إنجاز ليكونوا عن جدارة واستحقاق أبطالاً من ذهب.

أصحاب الهمم
كوريا الجنوبية
رفعات القوة
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