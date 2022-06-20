عجمان يتمسك بـ «المتألق سليمان»

رضا سليم (دبي)

جدد نادي عجمان عقد استعارة سعيد سليمان مدافع الفريق، قادماً من شباب الأهلي لموسم آخر بعد المستوى الذي قدمه مدافع منتخبنا الأولمبي في الموسم المنتهي، ضمن صفقات «البرتقالي» للموسم الجديد للحفاظ على النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الموسم الماضي، بعدما أنهى الدوري في المركز السابع، وهناك حالة من الرضا من الإدارة والجماهير على النتائج، بعدما تعرض الفريق لدوامة الهبوط في الموسم قبل الماضي وحسم البقاء في الجولة الأخيرة.

ووجه نادي عجمان الشكر إلى نادي شباب الأهلي الذي وافق على تمديد عقد إعارة اللاعب، رغم وجود أكثر من عرض أمام سعيد سليمان، إلا أنه فضل البقاء مع «البرتقالي».

من جانبه، أعرب سليمان عن سعادته بالاستمرار مع الفريق للموسم الثاني على التوالي، مؤكداً أن الأجواء داخل النادي مريحة والفريق عائلة واحدة وقال: «لدينا أهداف جديدة في الموسم المقبل وسنعمل معاً على تحقيقها من أجل إسعاد جماهيرنا، وهو سر استمراري مع الفريق».

على جانب آخر، بات استمرار البرازيلي لياندرو المعار من شباب الأهلي في فئة المقيم مع عجمان صعبة في ظل محاولات عدد من الأندية شراء بطاقة اللاعب بدلاً من الاستعارة، وهو ما يغلق الطريق أمام اللاعب للاستمرار مع البرتقالي، خاصة أن عجمان تقدم بطلب تمديد الإعارة.

وفي اتجاه صفقات الأجانب، تنتظر إدارة النادي رد الرفاع البحريني على التعاقد مع علي مدن لاعب العروبة السابق، إلا أن تأخر الرد يأتي بسبب دخول القادسية السعودي على خط المفاوضات مع النادي للتعاقد مع اللاعب وسبق أن تقدم الظفرة ودبا الفجيرة بعرض شفهي للتعاقد مع مدن، ولدى إدارة عجمان خيارات كثيرة لعدد من اللاعبين، خاصة أن الاتجاه للتعاقد مع وسط مهاجم أو مهاجم صريح للعب بجوار المغربي وليد أزارو الذي جدد عقده مع النادي لموسمين مقبلين.