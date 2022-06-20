«دراجات الإمارات» يفوز بـ «الأول» و«الثاني» في سلوفينيا

أبوظبي (الاتحاد)

واصل ثنائي فريق الإمارات للدراجات، تادي بوجاتشار ورافا مايكا هيمنتهما على المراكز الأولى في جولة سلوفينيا 2022، حيث تمكن بطل جولة فرنسا لمرتين، بوجاتشار، من الفوز بالمركز الأول في المرحلة النهائية من الجولة، والتي أقيمت على مسار بطول 155.7كم انطلاقاً من فرنيكا وصولاً إلى نوفو ميستو، بينما حل زميله رافال مايكا في المركز الثالث متأخراً بفارق ضئيل عن منافسه ماتي موهوريتش (البحرين-ميريدا) الذي حل ثانياً.

وكان الثلاثي قد تقدم على المجموعة الرئيسية بعد انطلاق تادي بوجاتشار قبل 9كم من خط النهاية مع وصوله إلى مسافة التسلق في ترسكا جورا، ليحرز السلوفيني فوزه الثاني في مراحل الجولة، فضلاً عن فوزه بلقب التصنيف العام)، مكرراً فوزه في نسخة عام 2021 وفوزه بلقب تصنيف النقاط.

وتعليقاً على فوزه، قال تادي بوجاتشار: كان هدفنا الدفاع عن قميص صدارة التصنيف العام، لذا عمدنا إلى زيادة سرعتنا مع وصولنا إلى مسافة التسلق لنتمكن من مواجهة هجمات المنافسين بغية الوصول إلى نهاية مسافة التسلق أولاً، وقد تمكنت من ذلك إلى جانب زميلي رافال ومنافسي ماتي، حيث انطلقنا في سباق السرعة معاً، وحاولت آنذاك تقديم أفضل أداء ممكن لأتوج جهود الفريق المذهلة في جولة سلوفينيا طوال الأسبوع.

كما احتفى فريق الإمارات بفوز رافال مايكا بالمركز الثاني في التصنيف العام، متأخراً بفارق 12 ثانية عن زميله تادي متصدر التصنيف، فضلاً عن فوزه في مرحلتين من مراحل الجولة وتقدمه في تصنيف سباقات التسلق، وبذلك يكون فريق الإمارات قد سجل فوزه الثلاثين لهذا الموسم.