سعيد بن مكتوم يتوج أبطال البادل في «ألعاب مدارس دبي»

دبي (الاتحاد)

شهد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل تنس، منافسات بطولة البادل، التي تمثل مسك ختام النسخة الثانية من «ألعاب مدارس دبي»، الدورة الرياضية الأكبر من نوعها للمدارس في دبي وأطلقها مجلس دبي الرياضي ونظمتها شركة «إي أس أم»، وتضمنت 13 لعبة رياضية.

وشهدت البطولة منافسات قوية بين اللاعبين المنافسين الواعدين الذين قدموا مستويات تؤكد تطور اللعبة في الدولة، ونال الفائزون منهم ميداليات التفوق التي تسلموها من الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وشارك أكثر من 30 لاعباً من 15 مدرسة في منافسات البادل تنس التي أقيمت في أكاديمية ورلد بادل بمنطقة القوز، ضمن فئتين هما: تحت 12 سنة للبنين والبنات، وتحت 14 سنة للبنين.

وفاز بالمركز الأول في فئة تحت 12 سنة الثنائي آراف راني من مدرسة جيمس جميرا الابتدائية وكبير لالفاني من مدرسة دبي كوليج، وجاء الثنائي زايد آل مكتوم ومكتوم آل مكتوم من مدرسة ريبتون في المركز الثاني، وحل الثنائي عبدالله عارف من المدرسة الدولية للإبداع العلمي وأحمد بن عبود من مدرس دار المعرفة في المركز الثالث.

وفي فئة تحت 14 سنة فاز الثنائي علي بن عبود من مدرسة دار المعرفة وراشد غباش من مدرسة أب تاون الدولية في المركز الأول، تلاه الثنائي عبدالله الجناحي من مدرس جيمس البرشاء الدولية وماجد عبدالله من مدرسة نيكست جينيريشن في المركز الثاني، وحل الثنائي أرون باريتو من مدرس جيمس الخليج الأهلية وعلي حسن علي طالب بن شهدور من مدرسة جيمس ويلنجتون الدولية في المركز الثالث.

ويتضمن برنامج النسخة الثانية من الدورة، التي تقام برعاية مجموعة مدارس جيمس التعليمية، منافسات في 13 رياضة هي: كرة السلة، البادل تنس، ألعاب أصحاب الهمم، الجمباز، الريشة الطائرة، الجولف، الكريكيت داخل القاعات المغطاة، السباحة، التنس، الجمباز الإيقاعي، الشطرنج، والألعاب الإلكترونية.

وتشهد الدورة مشاركة واسعة من مختلف المدارس، حيث إن المشاركة في الدورة الرياضية مجانية لجميع المدارس ولمختلف الأعمار والجنسيات والفئات والمستويات البدنية بداية من عمر تحت 9 سنوات حتى عمر تحت 19 سنة، كما تم تطبيق برنامج انتقاء المواهب من جميع الألعاب الرياضية، حيث وُجد في المنافسات ممثلون عن أندية دبي لانتقاء الموهوبين وتسجيلهم ومتابعة تطور أدائهم ومستوياتهم.