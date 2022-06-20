جماهير الشارقة تبيع «أجانب الملك»!

لي معالي (دبي)

أصبح الرباعي الأجنبي في صفوف فريق الشارقة «سلعة» في شائعات البيع والشراء أمام جماهير النادي، وذلك منذ انتهاء الموسم واحتلال الفريق المركز الثاني في دوري أدنوك للمحترفين، حيث تتسابق جماهير «الملك» في طرح العديد من الأسماء للاعبين أجانب في مراكز مختلفة، رغم أن عناصر الفريق مكتملة تماماً برباعٍ أجنبي بعقود ممتدة، منها ما هو سينتهي بنهاية الموسم المقبل وعقود أخرى لأبعد من ذلك.

وقامت جماهير الفريق بطرح انتقال بعض اللاعبين الأجانب إلى أندية أخرى، منها على سبيل المثال انتقال الأوزبكي شوكوروف إلى نادي خورفكان بعد تعاقده مع عبدالعزيز العنبري في الموسم المقبل، نظراً للعلاقة الطيبة بين المدرب واللاعب خلال سنوات تدريب العنبري للفريق.

ويذكر أن لاعب خط الوسط الأوزبكي ينتهي عقده في 2023 بعد تمديد عقده في فترات سابقة، وهو لاعب مهم ومحوري للغاية في وسط الفريق، وهناك إجماع بين الغالبية بأنه عنصر مؤثر في تشكيلة الروماني كوزمين مدرب الشارقة الحالي.

وطالت الشائعات المهاجم الكونغولي، بعدم التواجد في صفوف الشارقة في الموسم المقبل، على الرغم من أن النادي متعاقد مع اللاعب 3 مواسم، انتهى منها موسم واحد فقط، وعلى فترات كان هناك هجوم على أداء اللاعب وتراجعه، على عكس ما كان يقدمه مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي قبل الانتقال إلى «دورينا»، وتسببت الإصابة التي تعرض لها اللاعب في الغياب عن عدد من المباريات هذا الموسم رغم انطلاقته القوية في البداية، ولكنه أظهر تراجعاً في نهاية الموسم.

وينال البرازيلي برنارد دوارتي قسطاً كبيراً من عدم الرضا على ما قدمه، حيث كانت المقارنات دائماً بينه وبين مواطنه السابق إيجور كورونادو والتي ظلمت دوارتي في النهاية، وهذا اللاعب مستمر تعاقده مع الشارقة لموسم آخر.

أما الأجنبي الرابع وهو كايو لوكاس، فلا خلاف بين جماهير «الملك» على استمراره بعد الأرقام القياسية المختلفة التي سجلها مع الفريق في الموسم المنتهي، وما قدمه من عطاء جيد محلياً وآسيوياً.

وهذه الاجتهادات من جماهير الشارقة وضعت شركة كرة القدم بالنادي تحت ضغوط التغيير المستمرة، ولكن القائمين على الشركة لن يستطيعوا جلب أي أجنبي في هذه الفترة، ما لم يتم التصرف في العناصر الموجودة حالياً، سواء بالإعارة أو الانتقال لنادٍ آخر في ظل المبالغ المالية الكبيرة التي تم دفعها من قبل، سواء في مالانجو أو دوارتي وكذلك كايو لوكاس.