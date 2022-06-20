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الظفرة يفاضل بين 3 مدربين
الظفرة يفاضل بين 3 مدربين
20 يونيو 2022 15:00

مصطفى الديب (أبوظبي)
بدأ نادي الظفرة رحلة البحث عن لاعبيه الأجانب الجدد، بعد اتخاذ قرار بعدم التجديد للرباعي الأجنبي الذي تواجد مع الفريق في الموسم الماضي، ويضم السنغالي ماكيتي ديوب والمغربي عصام العدوة والبرازيليين أوجوستو جيليرمي ولوكاس كانديدو.
وتسعى إدارة النادي للتعاقد مع لاعبين متميزين، وذلك بناء على الاختيارات التي سوف تعرضها اللجنة الفنية بالنادي على المدرب الجديد.
ومن المقرر أن يعلن الظفرة عن اسم مدربه خلال هذه الأيام، ويفاضل النادي بين ثلاثة مدربين، أحدهم برازيلي واثنان من أوروبا الشرقية، ووضعت اللجنة الفنية بنادي الظفرة شروطاً للتعاقد مع المدير الفني الجديد، أهمها أن يكون مناسباً لإمكانيات الفريق وطريقة لعبه، وأن يكون قادراً على تطويع وتطوير قدرات اللاعبين، لاسيما وأن الظفرة ليس من الفرق التي تلعب كرة هجومية بشكل مستمر ولا ينافس على مراكز القمة، لذلك يجب اختيار مدرب يتناسب مع هذه الإمكانيات.
وكان النادي قد تعاقد مع صانع ألعابه وليد عمبر، الذي كان معاراً من اتحاد كلباء لستة أشهر وقدم مستويات متميزة، وكان أحد أسباب بقاء الفريق في دوري أدنوك للمحترفين بعد تحسن موقفه في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي.

الظفرة
دوري أدنوك للمحترفين
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