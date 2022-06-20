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الفردان يستعد لدخول معسكر «النمور»
الفردان يستعد لدخول معسكر «النمور»
20 يونيو 2022 13:33

فيصل النقبي (كلباء)
يبدأ حبيب الفردان لاعب وسط اتحاد كلباء مرحلة الاستشفاء وأداء التمارين خلال الأيام المقبلة، بعد أن تكللت العملية الجراحية التي أجراها في كتفه بالنجاح بداية هذا الشهر.
ومن المنتظر أن يكون اللاعب جاهزاً للتدريبات بحلول فترة الإعداد الأولى للفريق، حيث من المتوقع أن يغادر مع «النمور» إلى المعسكر الخارجي، المقرر في النمسا تحت قيادة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي.
وتعرض اللاعب لإصابة بليغة في الكتف في الجولات الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، وكان قد انتقل لصفوف «النمور» مطلع الموسم ولعب 19 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفاً، وعاد إلى صفوف منتخبنا الوطني من بوابة كلباء قبل الإصابة.

اتحاد كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
حبيب الفردان
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