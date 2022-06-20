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لوكاكو إلى الإنتر.. «الخيار الممكن والصعب»!
لوكاكو إلى الإنتر.. «الخيار الممكن والصعب»!
20 يونيو 2022 13:45

روما (أ ف ب) 
باتت عودة المهاجم الدولي البلجيكي لتشيلسي الإنجليزي روميلو لوكاكو إلى نادي إنتر وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، «خياراً ممكناً»، لكن «لا تزال هناك صعوبات»، حسب ما قال مدير «نيراتزوري» جوزيبي ماروتا الاثنين.
وأكد مدير النادي اللومباردي لإذاعة «راي راديو 1»: خيار لوكاكو ممكن، لكن لا تزال هناك صعوبات ويتعيّن علينا انتظار نجاح هذا الأمر من عدمه.
وتابع موراتا الذي تنازل فريقه عن لقب الدوري لجاره اللدود ميلان: من واجبنا بناء فريق تنافسي، مع احترام التوازنات المالية. انطلاقاً من هذه النقطة، نقوم باستطلاعات ومفاوضات. يجب أن نطمح لاستكشاف كل السبل دون أن نخشى عدم التوصل إليها.
وكان لوكاكو، أحد أبرز أسلحة إنتر في موسم 2021، قد انضم إلى تشيلسي الصيف الماضي بصفقة قُدّرت بـ115 مليون يورو.
لكن اللاعب البالغ 29 عاماً والمتعاقد مع النادي اللندني حتى 2026، لم يخف في ديسمبر الماضي انزعاجه لعدم الحصول على وقت كافٍ في ملعب ستامفورد بريدج، معبّراً عن ندمه لترك إنتر.
وحسب الصحف الإيطالية، قد يقبل تشيلسي برحيل لاعبه على سبيل إعارة مدفوعة مقابل 10 ملايين يورو خارج المكافآت.
وفي ما يتعلق بباقي صفقات الانتقالات، أكّد ماروتا أن المفاوضات مستمرة مع الأرجنتيني باولو ديبالا الذي ترك يوفنتوس، مستبعداً رحيل مواطن الأخير الهداف لاوتارو مارتينيز «العنصر الضروري».
كما أكّد وصول لاعب الوسط الأرميني هنريخ مخيتاريان المنتهي عقده مع روما الإيطالي، والحارس الكاميروني أندريه أونانا المعلن عنه منذ عدة أشهر.
ولم يغلق الباب على رحيل مدافعه السلوفاكي ميلان شكرينيار القريب من باريس سان جيرمان بطل فرنسا، مؤكداً تقييم «البدائل الممكنة» لموقعه.

 

لوكاكو
ديبالا
يوفنتوس
تشيلسي
يوفنتوس الإيطالي
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