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لاجامي بقائمة الغائبين عن النصر
لاجامي بقائمة الغائبين عن النصر
20 يونيو 2022 13:30

الرياض (د ب أ)
ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن المدافع علي لاجامي انضم إلى قائمة اللاعبين، الذين تأكد غيابهم عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في المباراة المقررة أمام الحزم يوم الخميس المقبل، في المرحلة التاسعة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أنه تأكد غياب لاجامي عن المباراة، المقررة على ملعب فريق الحزم في الرس، بعد تعرضه لكدمة قوية في مفصل القدم.
وأوضحت المصادر نفسها أن طبيب نادي النصر منح لاجامي راحة لمدة خمسة أيام، على أن يخضع خلالها للتأهيل، ثم يخضع بعدها لفحص ميداني قبل السماح له بالمشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه.
وأشارت إلى أن الأرجنتيني ميجيل روسو، مدرب الفريق، سيفاضل بين الأرجنتيني فونيس موري، ومحمد آل فتيل، وعبد الله مادو للزج بأحدهم إلى جانب عبد الإله العمري، على أن يعتمد على عبد الله الخيبري بدلاً من أنسيلمو، وماجد قشيش، اللاعب الذي جرى تصعيده من فريق الشباب، بديلاً لمنصور الشمري.
ويفتقد نادي النصر خدمات البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، لاعب خط الوسط، ومنصور الشمري، الظهير الأيسر، في مباراة الحزم بسبب تراكم الإنذارات.

النصر السعودي
الحزم
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