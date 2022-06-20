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أنس جابر تواصل الصعود التاريخي في رحلة التصنيف
أنس جابر تواصل الصعود التاريخي في رحلة التصنيف
20 يونيو 2022 11:45

باريس (أ ف ب)

واصلت التونسية أنس جابر تقدّمها التاريخي في تصنيف رابطة محترفات للتنس "دبليو تي أيه"، بصعودها من المركز الرابع إلى الثالث، نتيجة فوزها الأحد بلقبها الثالث بعد انسحاب منافستها السويسرية بليندا بنتشيتش من نهائي دورة برلين بسبب الإصابة.
وبعدما حسمت جابر المجموعة الأولى من دون عناء يذكر 6-3، اضطرت بنتشيتش إلى الانسحاب بسبب إصابة تعرضت لها في الكرة الأخيرة من هذا الشوط، نتيجة التواء في الكاحل الأيسر، ما منح التونسية لقبها الثالث، بعد الأول العام الماضي في دورة برمنجهام الإنجليزية والثاني هذا العام في دورة مدريد الألف.
وقبل أيام معدودة على انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عززت التونسية البالغة 27 عاماً أفضل ترتيب في مسيرتها، بصعودها مركزاً إضافياً بعدما رفعت رصيدها إلى 4340 نقطة، لتصبح قريبة جداً من صاحبة المركز الثاني الإستونية أنيت كونتافيت «4511 نقطة»، فيما تغرّد البولندية إيجا شفيونتيك بعيدة في الصدارة بـ8631 نقطة.
وبعد تتويجها في دورة مدريد وحلولها وصيفة لشفيونتيك في روما، كلاهما ضمن دورات الألف، كانت جابر مرشحة للمنافسة بقوة في رولان جاروس، قبل أن تخرج بشكل مفاجئ من الدور الأول، لذا تأمل في أن تحقق نتيجة أفضل في بطولة ويمبلدون التي تنطلق أواخر الشهر الحالي.
وتقدّمت جابر إلى المركز الثالث على حساب الإسبانية باولا بادوسا ضمن ثلاثة تغييرات على نادي العشر الأوليات، إذ استعادت اليونانية ماريا ساكاري مركزها الخامس من البيلاروسية أرينا سابالينكا، فيما تقدمت الأميركية دانيال كولينز مركزاً إلى الثامن على حساب مواطنتها جيسيكا بيجولا.
وعند الرجال، حافظ الروسي دانييل مدفيديف على صدارة تصنيف "أيه تي بي"، وذلك رغم خسارته نهائي دورة هاله الألمانية أمام البولندي هوبرت هوركاش، الذي قفز مركزين ليصبح العاشر.
وتواصلت عقدة مدفيديف الذي عاد الأسبوع الماضي إلى صدارة التصنيف على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المتراجع إلى المركز الثالث، مع الملاعب العشبية بخسارته الأحد نهائي دورة هاله من دون مقاومة تذكر أمام هوركاش 1-6 و4-6.
وسقط الروسي البالغ 26 عاماً عند العتبة الأخيرة للأسبوع الثاني توالياً، بعدما خسر نهائي دورة سهرتوخنبوس الهولندية على الملاعب العشبية أيضاً، أمام صاحب الأرض المغمور تيم فان ريتهوفن.
وبقي رصيد مدفيديف، المحروم على غرار مواطنيه الروس وجيرانهم البيلاروس من خوض بطولة ويمبلدون بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، عند لقب يتيم على الملاعب العشبية أحرزه العام الماضي في دورة مايوركا الإسبانية.
ونتيجة فوزه بلقبه الخامس من أصل خمس مباريات نهائية في مسيرته، تقدم هوركاش إلى المركز العاشر على حساب الإيطالي ماتيو بيريتيني، الذي تراجع رغم احتفاظه الأحد بلقب دورة كوينز الإنجليزية، إلى المركز الحادي عشر أمام البريطاني كاميرون نوري الذي بات الثاني عشر بتراجعه مركزاً أيضاً.
وصعد الصربي فيليب كرايينوفيتش من المركز الثامن والأربعين إلى الحادي والثلاثين، نتيجة وصوله إلى نهائي كوينز حيث خسر أمام بيريتيني.
وخلف مدفيديف، حافظ الألماني ألكسندر زفيريف على الوصافة أمام ديوكوفيتش والإسباني رافايل نادال، الذي كشف الجمعة بأنه سيصبح أباً للمرة الأولى.
تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:
1- الروسي دانييل مدفيديف 8160 نقطة
2- الألماني ألكسندر زفيريف 7030
3- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 6770
4- الإسباني رافايل نادال 6525
5- النروجي كاسبر رود 5050
6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4945
7- الإسباني كارلوس ألكاراس 4893
8- الروسي أندري روبليف 3870
9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3760
10- البولندي هوبرت هوركاش 3738 (2+)
- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:
1- البولندية إيجا شفيونتيك 8631 نقطة
2- الإستونية أنيت كونتافيت 4511
3- التونسية أنس جابر 4340 (1+)
4- الإسبانية باولا بادوسا 4245
5- اليونانية ماريا ساكّاري 4205 (1+)
6- البيلاروسية أرينا سابالينكا 4145 (1-)
7- التشيكية كارولينا بليشكوفا 3777
8- الأميركية دانيال كولينز 3255 (1+)
9- الأميركية جيسيكا بيجولا 3185 (1-)
10- الإسبانية جاربينيي موجوروسا 2961

 

أنس جابر
ويمبلدون
ديوكوفيتش
نادال
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