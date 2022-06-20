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«الفيفا» يدعو الطاقم الإماراتي إلى «سيمنار حكام المونديال»
«الفيفا» يدعو الطاقم الإماراتي إلى «سيمنار حكام المونديال»
20 يونيو 2022 11:16

دبي (الاتحاد)
دعت إدارة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقمنا المونديالي المكون من، محمد عبدالله حسن «حكم الساحة»، ومحمد أحمد الحمادي «المساعد الأول»، وحسن المهري «المساعد الثاني»، للمشاركة في «سيمنار الفيفا» للحكام المكلفين بإدارة مباريات بطولة كأس العالم قطر 2022، والمقرر إقامته في إسبانيا للفترة من 20 إلى 22 يونيو الحالي.
وفي سياق آخر، عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خالد الدوخي مُقيّمًا للحكام المكلفين بإدارة مباريات المجموعة السادسة في دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2022 في إندونيسيا، فيما كلفت أحمد يعقوب مسؤول المحاضرين والمُقيّمين في إدارة الحكام باتحاد الكرة، بتقييم طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباريات المجموعة السابعة في الدور والبطولة ذاتهما، وتستضيف منافساتها دولة فيتنام، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 30 من الشهر الجاري.
واختار الاتحاد العربي لكرة القدم، الحكمين الدوليين فهد بدر الحوسني، وأحمد الغيص، ضمن 16 حكماً عربياً سيُديرون مباريات بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي انطلقت منافساتها «الأحد» في مدينة الدمام، وتختتم يوم 29 يونيو الجاري.

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
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