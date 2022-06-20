«سلسبيل» بطل كأس الوثبة في بولندا

أبوظبي (الاتحاد)

توج المهر الواعد «سلسبيل الثاني»، والفرس «مس دو بانشير»، أبطالاً لسباقي كأس الوثبة ستاليونز، واللذان أقيما بمضماري سلوزفيك البولندي، ووارجيم البلجيكي على التوالي، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وفرض المهر «سلسبيل» لعدنان سلطان النعيمي، بإشراف أم كاسبرزايك، وقيادة أولو كالسبيك، سيطرته على مجريات السباق الذي أقيم لمسافة 1600 متر بمضمار سلوزفيك العشبي من البداية إلى النهائية.

وجاء فوز المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات، والمنحدر من نسل «نو ريسك الموري» بفارق طولين عن «هلال مسقط» لمزرعة مسقط، بإشراف أم بوركوسكي، وقيادة الفارس أس أبييف، قبل أن يهدئ من سرعته بالقرب من خط النهاية.

وسجل «سلسبيل الثاني» زمناً وقدره 2:03:60 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 10 أطوال عن الثاني «شانضرة الفلاح» لمحمد عبيد الخيال، بإشراف سير فريست، وقيادة الفارس أم سرينيك.

وسجلت الفرس «مس دو بانشير» لتيمو كيرسميكرز، بإشراف نفس المالك، وقيادة جنت مارين، الفوز في سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، الذي أقيم بمضمار سلوزفيك البولندي وبلغت جائزته 5.000 يورو.

وجاء فوز «مس دو بانشير» المنحدرة من نسل «داحس» بفارق 0,75 طول عن «زيجي دا»، وبقيادة جوري بوجارت، وسجلت البطلة زمناً وقدره 1:51:59 دقيقة وبمعدل 51.62 كلم/ ساعة، فيما جاء ثالثاً «تيكس دا» بقيادة كو كليمانس، ويمتلك الثاني والثالث المالك والمدرب جي فريستربين.