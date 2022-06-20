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قلق فرنسي على «الديوك» قبل المونديال!
قلق فرنسي على «الديوك» قبل المونديال!
20 يونيو 2022 11:08

أنور إبراهيم (القاهرة)
يبدي الإعلام الفرنسي «صحافة وإذاعة وتلفزيون وجماهير» للمرة الأولى منذ كأس العالم 2018 في روسيا، قلقه الشديد وعدم رضاه عن أداء منتخب بلاده، ويصب جام غضبه واستياءه على الجهاز الفني واللاعبين لتراجع المستوى خلال المباريات الأربع الأولى، التي أقيمت هذا الشهر في إطارالنسخة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية، والتي لم يحقق خلالها أي فوزعلى الإطلاق.
وانبرى النجم الدولي الفرنسي المخضرم جيرومي روتين المذيع الشهير، مقدم برنامج «روتين يشتعل» على شبكة راديو مونت كارلو سبورت، مهاجماً مواطنه ديدييه ديشامب المديرالفني لمنتخب «الديوك»، بلهجة عنيفة ومن دون مجاملة، مؤكداً أنه لم يحسن قيادة الفريق خلال هذه المباريات، وأنه المسؤول الأول عن هذه النتائج المخيبة لآمال كل الفرنسيين.
وفي حديث لموقع «فيتباسيس» الألماني، وجه روتين اللوم لديشامب، وانتقد خياراته التكتيكية التي بدأها باللعب بثلاثي قلب دفاع في أول مباراة، ثم عاد من المباراة الثانية إلى 4 مدافعين «ثنائي قلب وظهيران»، ولم يترك لنفسه فرصة الاستمرار في اللعب بثلاثي قلب دفاع مثلما فعل في نسخة العام الماضي، التي نجح فيها بامتياز وأحرز البطولة.
وتساءل روتين قائلاً: لماذا عاد ديشامب إلى اللعب بأربعة مدافعين ولم يكمل تجربة اللعب بثلاثي قلب دفاع حتى النهاية ؟
وأضاف قائلاً: الأداء السيء في أول مباراة والخسارة من الدنمارك «1-2» لم يكن مبرراً للعودة إلى طريقة رباعي خط الدفاع.
كما أبدى روتين، الذي سبق له اللعب في موناكو وباريس سان جيرمان، عدم فهمه لتوظيف بعض اللاعبين في الملعب أثناء المباريات، حيث لعب بعضهم في مراكز غيرتلك التي يلعبونها مع أنديتهم، والمثال الصارخ على ذلك، هو المهاجم كريستوفر نكونكو لاعب رد بول لايبزج الألماني، والذي يلعب مع فريقه في مركز رأس الحربة، وتساءل روتين: لماذا أشركه ديشامب في الجناح الأيمن؟
ولم يخف روتين قلقه الشديد على منتخب «الديوك» قبل أشهر قليلة من كأس العالم القادمة بقطر في نوفمبر 2022، واختتم حديثه بقوله: لدي انطباع بأنه يتعين على ديشامب أن يبدأ من «الصفر» قبل خوض مباريات هذه البطولة الكبرى التي أحرز كأسها في نسختها الماضية بروسيا 2018.
يذكرأن مجموعة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية ضمت الدنمارك وكرواتيا والنمسا، وتصدرها منتخب الدانمرك برصيد 9 نقاط، وجاءت كرواتيا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، والنمسا 4 نقاط، بينما تذيلت فرنسا الترتيب بنقطتين فقط جمعتهما من تعادلتين وهزيمتين.
وتلك هى النسخة الثالثة لهذه البطولة الأوروبية المستحدثة، والتي فاز منتخب البرتغال بنسختها الأولى، بينما أحرز«الديوك» نسختها الثانية في العام الماضي.

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