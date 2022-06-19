«الأكاديمية الأولمبية» تحتفي بـ «الدفعة الأولى»

دبي (الاتحاد)

احتفت الأكاديمية الأولمبية الوطنية بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامجي المدير التنفيذي والمدير الفني للاتحادات الرياضية، والذين بلغ عددهم 28 منتسباً استعرضوا على مدار 4 أشهر العديد من المحاور والموضوعات المتعلقة بالناحيتين الإدارية والفنية بالعمل الرياضي؛ وذلك بهدف تزويد الاتحادات بمجموعة من الكوادر الوطنية المؤهلة لإدارة الدفة باحترافية رياضية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى رياضة الإمارات من النواحي كافة.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، أهمية ودور العلم والمعرفة في بناء أجيال للمستقبل تتسلح بالوعي والقدرة على مواجهة التحديات في مجالات الحياة كافة.

جاء ذلك في كلمة لمعاليه بمناسبة حفل تخريج الدفعة الأولى من برامج الأكاديمية الأولمبية الوطنية، حيث أشار إلى أن الحركة الأولمبية الوطنية تحتاج باستمرار إلى العناصر المميزة الحريصة على تقديم الحلول العملية البناءة والمبتكرة للارتقاء بمستوى رياضة الإمارات من النواحي كافة، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وهو الأمر الذي اتضح طوال فترة انعقاد البرامج، من خلال ما لمسناه من التزامٍ كبير من قبل المنتسبين وحرصهم على حضور جميع المراحل والمحاضرات، والاستفادة بأفضل صورة ممكنة.

ونوه معاليه بأن الدفعة الأولى من خريجي برنامجي المدير التنفيذي والمدير الفني للاتحادات الرياضية استعرضت العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالعمل الرياضي، والتي تم تسليط الضوء عليها، بحضور نخبة من المتخصصين الذين أثروا هذه البرامج بخبراتهم ومعارفهم وتجاربهم المتنوعة، بما يحقق الفائدة المرجوة، ويسهم في بناء قاعدة قوية من المديرين التنفيذيين والفنيين القادرين على إحداث نقلة نوعية في مسيرة رياضة الإمارات.

ووجه معاليه بالاستمرار في ضخ دماء جديدة من الكوادر الوطنية للالتحاق بالعمل الرياضي، من خلال تعزيز دور الأكاديمية الأولمبية الوطنية وما تتضمنه من برامج علمية ورياضية طموحة تستهدف تثقيف منتسبيها، ورفع الوعي لديهم بأهمية وقيمة المعرفة، استعداداً لقيادة دفة الاتحادات الرياضية التي تعد سفير الرياضة الإماراتية في جميع المحافل والاستحقاقات على الأصعدة كافة والجهات المنوط بها إعداد قاعدة قوية من أبناء الوطن في الألعاب المختلفة.

وشهدت المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، حفل تخريج الدفعة الأولى الذي عقد في «ديب دايف دبي»، بحضور عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية وممثلي وسائل الإعلام، كما حضر محمد بن درويش مدير الأكاديمية الأولمبية الوطنية بالوكالة.

وافتتحت المهندسة عزة بنت سليمان فعاليات الحفل بكلمة أعربت خلالها عن سعادتها بوجودها بين خريجي الدفعة الأولى من برنامج المدير التنفيذي والمدير الفني للاتحادات الرياضية، مؤكدة حرص الجميع على مشاركتهم هذه اللحظة المهمة في مسيرتهم ومسيرة رياضة الإمارات على حد سواء، لما يمثلونه من قيمة مضافة وتطلعات طموحة عندما يقودون دفة العمل الإداري والفني بالاتحادات الرياضية.

ونقلت بنت سليمان تهاني وتبريكات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم لجميع الخريجين وأضافت: «الأكاديمية الأولمبية الوطنية حرصت على تمكين الشباب وتمكين المرأة في العمل الرياضي، انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بأهمية تطبيق توجيهات قيادتنا الرشيدة في هذا الشأن، بما يعود بالفائدة المرجوة على رياضة الإمارات، ويفتح المجال لضخ دماء جديدة في القطاع الرياضي، ومنحهم الفرصة لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم المتنوعة».

وتابعت: «لقد حرصنا طوال مراحل البرامج العلمية على انتقاء أفضل الكوادر من المحاضرين أصحاب الخبرات والتجارب في المجال الرياضي لإثراء منتسبينا بأفضل الممارسات وإطلاعهم على جميع المستجدات؛ بهدف صقلهم وتأهيلهم للعمل في المؤسسات والجهات والاتحادات الرياضية، إيماناً منا بأهمية نشر العلم والمعرفة من خلال برامج ومبادرات الأكاديمية الأولمبية تلك المنارة العلمية الرياضية الفريدة».

محاور متنوعة في البرنامجين

تضمنت دورة برنامج المدير الفني للاتحادات الرياضية محاور منوعة، شملت الإدارة الفنية في اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، ومحور تصميم الخطط والبرامج الفنية، والمعايير الفنية وعلاقتها بتنظيم الأحداث الرياضية، والمنشطات.

كما شمل برنامج المدير التنفيذي للاتحادات الرياضية 9 محاور هي الاستراتيجية، الجودة، القيادة، الإدارة الرياضية، الاستثمار والتسويق الرياضي، التشريعات والقوانين، رأس المال البشري، تنظيم الأحداث الرياضية، والمنشطات.