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14 هدافاً يخطفون نجومية «دوريات الموسم»
14 هدافاً يخطفون نجومية «دوريات الموسم»
20 يونيو 2022 01:09

معتصم عبدالله (دبي)

توج 14 لاعباً بلقب الهداف في مسابقات الدوري خلال الموسم المنصرم 2021- 2022، والذي أسدل عليه الستار مؤخراً في أعقاب تأجيل مباراة نهائي كأس رئيس الدولة، والتي تجمع الوحدة والشارقة إلى بداية الموسم الجديد 2022- 2023.
وبرز «المهاجم المواطن» على صعيد مسابقات المراحل السنية في «الفئات الصغرى» بالتتويج في 5 دوريات شملت محمد الجنيبي مهاجم الجزيرة في واجهة دوري الناشئين تحت 17 عاماً بتسجيله 25 هدفاً، ومحمد يوسف لاعب «الفجيرة»، والذي توج هدافاً لدوري الأشبال 14 عاماً برصيد 37 هدفاً.
وضمت القائمة علي البلوشي لاعب «النصر» والذي توج هدافاً لدوري الأشبال تحت 13 سنة (أ) برصيد 46 هدفاً، ومحمد حسن «الإمارات» هدافاً دوري الأشبال تحت 13 سنة (ب) برصيد 54 هدفاً، وصقر الشحي «الرمس» هدافاً لدوري الأشبال تحت 13 سنة (ج) برصيد 47 هدفاً أسهمت بفوز فريقه بالدوري.
في المقابل، ذهبت الأفضلية في مسابقات الدوري للمراحل الأكبر سناً وصولاً إلى «دوري المحترفين» إلى اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواليد، حيث ظفر التوجولي لابا كودجو بلقب «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 26 هدفاً، ونال البرازيلي دياجو سيلفا مهاجم دبا لقب هداف دوري الأولى بـ 27 هدفاً، مقابل 22 هدفاً لسيرنان ايي لاعب الاتفاق وهداف دوري الدرجة الثانية، و11 هدفاً لمحمد ديوب لاعب النجوم وهداف «دوري الثالثة».
وبرز على صعيد «المقيمين» الحساني تامبورا لاعب فريق دبا والمتوج بلقب هداف «دوري الشباب تحت»21 هدفاً برصيد 30 هدفاً، ويوسف امودين مهاجم الوصل وهداف دوري الناشئين 16 عاماً، ومحمد حاتم لاعب شباب الأهلي وهداف دوري الأشبال 15 عاماً «أ» بـ 22 هدفاً، واليماني السيد لاعب الإمارات وهداف دوري الأشبال 15 عاماً «ب» برصيد 37 هدفاً. وحصد مصطفى الغرباوي مدافع الذيد اللقب الوحيد للمواليد في صدارة الهدافين حينما تصدر مشهد منافسات دوري الشباب 19 عاماً، بتسجيله 18 هدفاً. وشملت خريطة ألقاب 2021- 2022, 22 مسابقة في كل الفئات على صعيد المحترفين، وصولاً إلى المراحل السنية، من بينها 14 بطولة للدوري.

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الشارقة
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