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الرياضي
النيادي يشيد بدور «الهيئة العامة للرياضة»
عبدالله النيادي
20 يونيو 2022 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج ورئيس الاتحادين العربي والآسيوي بدور الهيئة العامة للرياضة، وخاصة قطاع التنمية الرياضية في «الهيئة» الذي أحدث حراكاً في كان مكان، لينال إشادة من الجميع. 
وعبر النيادي عن تقديره الكبير للجهود التي ظل يبذلها الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية وجولاته التفقدية لمختلف الاتحادات الرياضية على مستوى الدولة، للوقوف على مسيرة تلك الاتحادات وما تبذله من جهد وما تحتاج إليه لمواكبة المرحلة المقبلة التي تحتاج للمزيد من البذل والعطاء، وبما يليق بالدعم الذي يجده قطاع الشباب والرياضة من القيادة الرشيدة ومن المجالس الرياضية التي تسهم في دعم هذا القطاع.
وأضاف النيادي أن من ثمار تلك الرعاية والمتابعة، تأتي مشاركة منتخب الإمارات للمواي تاي ضمن وفد اللجنة الأولمبية الوطنية في دورة الألعاب العالمية 2022، التي تستضيفها مدينة برمنجهام بولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 7 إلى 17 يوليو المقبل، والذي يضم 12 لاعباً ولاعبه في 4 ألعاب رياضية، من ضمنهم أبطال المواي تاي الأربعة، وهم نور الدين سمير المشارك في وزن تحت (63.5) كجم، ومحمد سعيد مرضي في وزن تحت (67 كجم)، وأمين المعتصم (71 كجم)، وقائد المنتخب اللاعب إلياس حبيب علي، الذي يشارك في وزن تحت (81 كجم)، والذين يغادرون البلاد لتمثيل رياضة الإمارات التمثيل اللائق في هذا المحفل الرياضي العالمي.

الهيئة العامة للرياضة
عبدالله سعيد النيادي
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