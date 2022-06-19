5131 نقطة تهدي الإمارات صدارة «التحدي للجو جيتسو»

أبوظبي(الاتحاد)

فرض الجو جيتسو الإماراتي حضوره الطاغي في اليوم والختامي لبطولة التحدي، التي أقيمت على مدار يومين في جامعة الإمارات بمدينة العين، وسط حضورٍ جماهيري كبير من الأسر والعائلات الذين توافدوا لمؤازرة أبنائهم، حيث حصد نادي العين المركز الأول برصيد 1760 نقطة، وحل لاعبو الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في مركز الوصيف برصيد 1724 نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب أكاديمية بالمز الرياضية برصيد 1493 نقطة.

وعلى صعيد ترتيب الدول حلت الإمارات في الصدارة برصيد 5131 نقطة، والبرازيل ثانياً برصيد 659 نقطة، والأردن في المركز الثالث برصيد 530.

حضر منافسات اليوم الختامي محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وخلفان النايلي الشامسي عضو المجلس الاتحادي الوطني، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات والجهات الداعمة والشريكة.

وفي تعليقه على نجاح البطولة، قال يوسف عبدالله البطران: تواصل بطولة التحدي للجو جيتسو تحقيق أهدافها في استقطاب مشاركات أكبر للفئات السنية الأصغر سناً، وترسّخ مكانتها ضمن خطط الاتحاد الرامية إلى اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال القادرين على المنافسة عالمياً.

وتابع البطران: إن بطولة التحدي خرجت مميزة من خلال المستويات القوية التي قدمها اللاعبون واللاعبات على الرغم من حداثة عهدهم في اللعبة، ونال أداء بعض المواهب في النزالات إعجاب أفراد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، الذين يسعون باستمرار إلى تدعيم صفوفه باللاعبين الأكثر تميزاً، وقد ساهم الحدث في توفير خيارات متعددة أمام المدربين ما يعد أحد أبرز مكاسب البطولة.

وأضاف البطران: لا بد من الإشادة بالدور الكبير الذي تلعبه الأسرة التي تعتبر شريكاً أساسياً للاتحاد في تنفيذ خططه وأجندته السنوية، حيث تتمتع الأسر بالوعي الكبير بدور رياضة الجو جيتسو في صقل موهبة الأبناء وتوجيههم نحو حياة صحية، وبناء الشخصية الواثقة التي تستند على القيم النبيلة مثل الصبر والتحمل والالتزام والانضباط.

وتميزت بطولة التحدي بحضور جماهيري واسع من الأسر والعائلات، الذين شجعوا أبناءهم بشكل متواصل، واستمتعوا بالأجواء الحماسية، وخلال حضوره منافسات البطولة، قال سالم أحمد من الأردن الذي حضر لتشجيع ابنته سرى «حزام أبيض»، والتي تخطو أولى خطواتها في اللعبة، أن أجواء البطولة غاية في الروعة، وتحفّز اللاعبين على تقديم الأفضل وتكسبهم العديد من الخبرات والمهارات، مؤكدا أن ابنته اختارت الرياضة الصحيحة التي تمهد لها طريق النجاح.

فيما عبّرت شيخة الكعبي عن سعادتها البالغة بتحقيق ولدها حمد الكلباني للميدالية الذهبية، موضحة أن رياضة الجو جيتسو زرعت في شخصيته روح التحدي والمثابرة والإصرار ويظهر ذلك جلياً في أدائه ليس على البساط فحسب، بل في دراسته والتزامه وانضباطه بجميع نواحي الحياة.

وأعربت عائشة محمد لاعبة أكاديمية بالمز الرياضية عن سعادتها للمشاركة في البطولة، ونجاحها في تحقيق عدة انتصارات مهمة في منافسات اليوم، مؤكدة أن مستوى المنافسة مرتفع جداً في ظل وجود العديد من المواهب الراغبة في تحقيق الفوز، وأن مثل هذه البطولات تؤهل اللاعبين واللاعبات للتحضير للبطولات القادمة بشكل مثالي.