اتهام «دولي التنس» بالتساهل في «المنشطات»

لندن (د ب أ)

تلقى الاتحاد الدولي للتنس اتهامات بأنه يعطي على فترات تحذيرات مسبقة للاعبين، بشأن مواعيد الخضوع لاختبارات الكشف عن تعاطي المنشطات.

وذكر تقرير في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الأحد، أن الاتحاد الدولي للتنس سمح للاعبين بحجز مواعيد قبل بطولات معينة، لتقديم عينات دم من أجل جواز السفر البيولوجي الرياضي.

وقال النقاد إن هذا يمنح الفرصة لمن يتعاطون المنشطات لإخفاء غشهم.

وقال لويس هورتا، رئيس الوكالة البرتغالية لمكافحة المنشطات السابق: لا أعتقد أنه ينبغي على الاتحاد الدولي للتنس الإعلان عن موعد إقامة اختبارات المنشطات للرياضيين.

وتدير الوحدة الدولية لنزاهة التنس، برنامج المنشطات الخاص بالاتحاد الدولي للتنس، وهي هيئة مستقلة.

وذكرت الوحدة الدولية لنزاهة التنس في بيان: الهدف هو جمع البيانات من أكبر عدد ممكن من اللاعبين، لكي يكون لدينا أكبر مجموعة من البيانات للعمل من خلالها.

وأضاف البيان: من الناحية اللوجيستية فإنه من الطبيعي أن يتم تنظيم هذا مسبقاً مرة أو مرتين في العام، لكي نتمكن من اختبار أكبر عدد ممكن من اللاعبين.

وتابع البيان: لأننا نجري اختبار جواز السفر البيولوجي الرياضي على أسس مستمرة «بإشعار ومن دون إشعار»، هذا لا يجعل هناك أي فرق إذا كان اللاعبين يعلمون عن الموعد مسبقاً. المستويات السلبية ستظهر، سواء بإجراء هذه الاختبارات أو خلال الاختبارات التي تجرى أثناء المنافسات أو خلال الاختبارات التي تجرى خارج المسابقات.