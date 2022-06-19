22 لاعباً في تحضيرات منتخب شباب السلة لـ «العربية والآسيوية»

علي معالي (دبي)

دخل المنتخب الوطني لشباب كرة السلة معسكره المغلق بوجود 22 لاعباً استعداداً للبطولة العربية والتصفيات الآسيوية خلال الفترة المقبلة، ويقود التدريبات الجهاز الفني الوطني والمكون من سالم عتيق وأيوب أحمد وجاسم عبدالرضا، وذلك على صالة صلاح الدين في دبي.

تضم قائمة المنتخب اللاعبين: محمد سعيد عبدالله، منصور عبدالله سعيد، زايد طارق السيد (الوحدة)، وراكان عبدالله ربيع، سعيد علي أحمد (بني ياس)، وسالم فاضل الشامسي، راكان غانم الشمري (العين)، وسيف حامد محمد، عبدالعزيز خليفة عبدالله (الوصل)، وحسين خالد ناصر (شباب الأهلي)، وسعيد هاشل، محمد عبدالله جابر، راشد عبدالحكيم، زايد توفيق الجسمي، خليفة توفيق الجسمي (الشارقة)، وحسين إبراهيم السيد، حسين حبيب عباس، حمد محمود صالح، علي أحمد علي، عمر إسماعيل درويش، عبدالله محمود حسين (النصر)، ومنصور صقر الحمادي (خورفكان).

حضر التدريبات عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، ود. منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد والمنتخبات الوطنية، وقاد المران سالم عتيق، والذي اشتمل على العديد من المراحل الفنية والبدنية، وما زالت اللياقة البدنية للاعبي المنتخب جيدة، خاصة أن مسابقات الموسم انتهت منذ فترة قصيرة، حيث توج فريق الوصل مؤخراً بلقب كأس الشباب بعد الفوز في المباراة النهائية على نادي الشارقة.

أكد عبداللطيف الفردان أن هذه المرحلة مهمة لهذا الجيل من اللاعبين في ظل استحقاقين في غاية الأهمية، الأول هو المشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 14 حتى 21 يوليو، ثم تتبعها البطولة الخليجية التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 26 يوليو حتى 6 أغسطس المقبلين، وهي بطولة مؤهلة إلى نهائيات آسيا لهذه المرحلة السنية.

وقال الفردان: «ثقتنا كبيرة في هذا الجيل من اللاعبين الشبان أن يواصل الطفرة التي تشهدها اللعبة والتي أثمرت مؤخراً عن التتويج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الخليجية التي جرت في الكويت، وكذلك في الجهاز الفني الذي يبذل قصارى جهده للارتقاء بمستوى اللاعبين».