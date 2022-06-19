موسم استثنائي لـ «كاراتيه الشارقة للدفاع عن النفس»

الشارقة (الاتحاد)

نجح لاعبو الكاراتيه في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تحقيق نقلة نوعية في الموسم الرياضي 2021-2022، والذي اختتم مؤخراً، إضافة إلى استكشاف عدد من اللاعبين المواطنين الموهوبين الذين يتوقع لهم مستقبل مميز، إضافة إلى تحقيق لاعبي النادي نتائج عريضة في البطولات التي شاركوا بها.

وتمثلت هذه الطفرة بالفوز بـ 133 ميدالية منها 39 ذهبية ومثلها فضية و55 برونزية، إضافة إلى الفوز بأربعة دروع وهي درع الدوري العام للأشبال بالكاتا، ودرع الدوري العام بالكوميتيه لثلاث مراحل عمرية وهي الفتيات والناشئات والآنسات، تزامناً مع إنجازات فريق النخبة الذي حقق عدداً مميزاً من الميداليات.

في المقابل كان النادي قد فاز في الموسم الماضي برصيد 18 ميدالية في البطولات الحضورية، إضافة إلى 121 ميدالية في البطولات التي أقيمت عن بعد، وهو الأمر الذي يؤكد رعاية ودعم مجلس الشارقة الرياضي وتوجيهات مجلس إدارة النادي بضرورة الاستعداد الأمثل وبذل أفضل الجهود للمشاركة في المنافسات.

وتقدم أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة النادي بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي للدعم والرعاية التي مهدت لتحقيق الإنجازات واتحاد الكاراتيه لتنظيم البطولات والمسابقات بشكل احترافي، مشيداً بالجهود التي يتم بذلها من قبل إدارة التدريب الرياضي ومدربي الكاراتيه في النادي، مما ساهم بتحقيق عدد وفير من الإنجازات المهمة.