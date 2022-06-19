الصفقة رقم 3.. ليفربول يخطف موهبة إسكتلندا

لندن (د ب أ)

أكمل نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إجراءات التعاقد مع كالفين رامسي، مدافع منتخب إسكتلندا للشباب تحت 21 عاماً، الذي يلعب في صفوف فريق أبردين الإسكتلندي كالفين رامسي من أبردين، بشرط الحصول على تصريح دولي.

وانضم رامسي «19 عاماً» لوصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الأخيرين، بموجب «عقد طويل الأمد» في صفقة تبلغ قيمتها المبدئية 4 ملايين جنيه إسترليني، وفقاً لتقارير إعلامية.

وحصل رامسي على جائزة أفضل لاعب شاب من رابطة نقاد كرة القدم الإسكتلنديين لموسم 2021/ 2022، حيث قال: «إن الحلم أصبح حقيقة بتواجدي هنا».

أضاف رامسي: لقد كان الحلم حقيقة أن ألعب لأبردين، والآن أن أكون في واحد من أكبر الأندية، إن لم يكن أكبر نادٍ في العالم، إنه إنجاز هائل وأنا أتطلع إلى إظهار ما أقوم به للجماهير. يا لها من فرصة.

ربما تصل قيمة صفقة رامسي لليفربول في النهاية إلى 5. 6 مليون جنيه إسترليني، وفقاً للإضافات التي تضمنتها بنود العقد، المتعلقة بالمشاركة في المباريات.

وتدرج الظهير الأيمن الإسكتلندي عبر فرق الشباب بنادي أبردين، قبل أن يسجل أول ظهور له مع الفريق الأول بالنادي في مارس 2021، ليصل إجمالي مبارياته مع الفريق إلى 39 لقاء، أحرز خلالها هدفاً وحيداً.

وبات رامسي، اللاعب الثالث الذي ينضم لصفوف المدرب الألماني يورجن كلوب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع الأوروجواياني داروين نونيز من فريق بنفيكا البرتغالي، والإعلان عن انتقال فابيو كارفاليو من فريق فولهام الإنجليزي، الذي سينضم رسمياً لليفربول في الأول من يوليو المقبل.

وكشف رامسي، الذي خاض 3 مباريات دولية مع منتخب الشباب الإسكتلندي: «من الواضح أن هناك طريقاً هنا - وهذا من ضمن الأسباب التي جعلتني أفضل الانضمام لليفربول».

وتابع: إنه ليس مجرد ناد ضخم، إنهم يمنحون اللاعبين الشباب فرصا في الفريق الأول. لذا إذا كان بإمكاني المشاركة في استعدادات الموسم المقبل، ووضع بصمتي، فلا يوجد سبب يمنعني من الضغط للانضمام إلى الفريق الأول".

وتعد صفقة بيع رامسي قياسية لفريق أبردين، الذي ينافس ببطولة الدوري الإسكتلندي الممتاز.

وقال جيم جودوين، المدير الفني لأبردين لموقع النادي على الإنترنت: ليفربول محظوظ للغاية، فهم حصلوا على موهبة شابة واعدة.

وأكد جودوين: إحصائياته في النصف الأول من الموسم المنقضي كانت تشير إلى أنه من بين أفضل اللاعبين الذين يشغلون مركز الظهير الأيمن في العالم.

واختتم جودوين حديثه عن رامسي قائلاً: كان لدينا بالتأكيد آمال كبيرة عليه وليس لدي أدنى شك في أنه سوف ينتقل من فريق قوي إلى ناد أقوى. إن ليفربول فريق جيد للغاية.