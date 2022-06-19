أندرو ويجينز يفضل ووريورز

نيويورك(د ب أ/ستاتس بيرفورم)

يأمل أندرو ويجينز في مواصلة اللعب مع فريق جولدن ستايت ووريورز الأميركي لكرة السلة، والاستمرار في «إثبات خطأ المشككين في قدراته».

ولعب ويجينز دوراً هاماً في تتويج ووريورز بلقب الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة «إن بي أيه» هذا الموسم، عقب فوزه على بوسطن سيلتكس في سلسلة المباريات التي جرت بينهما بنهائي البطولة.

وتوج ووريورز بلقبه الرابع في المسابقة خلال المواسم الثمانية الأخيرة، لكنه كان اللقب الأول لويجينز، الذي انضم للفريق في فبراير 2020، قادماً من فريق مينيسوتا تمبر ولفز.

واجه ويجينز العديد من التساؤلات في مسيرته بالدوري الأميركي حتى الآن، لكنه أجاب على الكثير منها ضد سيلتكس.

ولعب ويجينز أكثر عدد من الدقائق من بين لاعبي ووريورز في سلسلة النهائي ضد سيلتكس، بإجمالي 235 دقيقة، حيث قام بأكبر عدد من المتابعات «53 متابعة»، بالإضافة إلى أكثر عدد من التصديات، التي بلغت 9، كما كان لها تأثير فعال على القدرات الدفاعية للفريق.

وعلى المستوى الهجومي، قدم ويجينز ثاني أعلى معدل تهديفي بعد زميله ستيفن كاري، هداف سلسلة النهائي، حيث بلغ متوسط نقاطه 3. 18 نقطة في اللقاء الواحد، ووصلت دقة تسديداته الصحيحة إلى 6. 44%.

وصرح ويجينز: كان هناك الكثير من الحديث، الناس لديهم ما يقولونه عن كل شيء صغير، لكنني الآن سعيد لأنني قمت بذلك هنا.

أضاف ويجينز: لم يعتقد الناس أنني يمكنني أن أكون في هذه المكانة أو حتى أن أكون مفيداً في الفريق المتوج باللقب. لكنني أثبت خطأ المشككين، وسأواصل القيام بذلك.

ويتطلع ويجينز لمواصلة مشواره مع ووريورز، بعد أن ارتبط بالرحيل عن الفريق منذ وصوله قبل عامين تقريباً.

أكد اللاعب الذي سينال 6. 33 مليون دولار العام المقبل، قبل أن يصبح لاعباً حراً: «أحب أن أبقى هنا».

أوضح ويجينز: التواجد هنا، يشكل أولوية بالنسبة لي. الطريقة التي يعاملون بها اللاعبين... نحن جميعاً عائلة واحدة كبيرة. أشعر أن الكثير من الأماكن قد تقول ذلك، لكن (ووريورز) يظهرون ذلك من خلال أفعالهم.