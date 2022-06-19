زيدان يزيد الغموض حول مستقبله

باريس (أ ف ب)

«ما زلت أملك الرغبة في الاستمرار في التدريب، ما زال بداخلي هذه الشعلة، هي شغفي، كرة القدم» النجم الفرنسي زين الدين زيدان يؤكد في مقابلة لبرنامج «تيلي فوت» الأحد، مبقياً الغموض حول مستقبله إذ رفض تحديد وجهته التدريبية المستقبلية.

وتابع «زيزو» في تقرير خصصه له البرنامج تكريماً لاقتراب عيد ميلاده الخمسين الذي يحتفل به في 23 الحالي: أبلغ 50 عاماً، راضٍ، أنا سعيد، هذا هو الشيء الأكثر أهمية».

وشدد عندما سُئل عن رغبته في الاستمرار في التدريب بعد فوزه بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات توالياً مع نادي ريال مدريد الإسباني أعوام 2016 و2017 و2018: لا أحلم بشيء. حلمت كثيراً، وحصلت على الكثير من الأشياء».

ولم يأتِ نجم منتخب«الديوك» السابق على ذكر المحادثات مع باريس سان جيرمان من أجل الحلول بدلاً من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي بات على وشك الرحيل، أو منتخب فرنسا حيث يتردد اسمه كبديل محتمل للمدرب الحالي ديدييه ديشامب الذي ينتهي عقده مع نهاية مونديال قطر 2022 والمقرر من 21 نوفمبر حتّى 18 ديسمبر المقبلين.

وأكدت العديد من وسائل الإعلام في 10 الحالي أن زيدان وسان جيرمان على وشك التوصل إلى اتفاق، قبل أن ترتفع أسهم مدرب نيس الحالي كريستوف جالتييه للجلوس على مقاعد المدربين في نادي العاصمة.

بالنسبة للمنتخب الفرنسي، سيتقرر مصير ديشامب الذي تسلم مهامه في عام 2014 بعد نهاية العرس الكروي العالمي في قطر.

وأكدّ رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت السبت خلال مؤتمر صحفي في نهاية الجمعية العمومية أنه سيلتقي بمدرب المنتخب ديشامب في جانجان في يوليو، ولكن« لن أناقش معه أي تمديد للعقد».