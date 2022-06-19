مانشستر يونايتد يشتري سخط جماهيره

لندن (د ب أ)

التقى ريتشارد أرنولد، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بمشجعين ساخطين في إحدى الحانات لمناقشة مخاوفهم بشأن مستقبل النادي.

كانت مجموعة من مشجعي مانشستر يونايتد تخطط لتنظيم وقفة احتجاجية خارج منزل أرنولد، وسط الاضطرابات المستمرة بشأن ملكية عائلة جليزر للنادي.

واشترى أرنولد، الذي حل بديلاً لإد وودوارد في وقت سابق من العام الحالي، المشروبات للمجموعة وناقش مجموعة من الموضوعات، والتي كان من بينها الحديث عن ملاك النادي، وسعي يونايتد للحصول على خدمات الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة الإسباني.

وكشف مقطع فيديو تم تسجيله سراً، حديث أرنولد للجماهير، حيث قال: «إن المال ليس في الاعتبار» فيما يتعلق بالصفقات التي سيبرمها مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية، تحت قيادة مدربه الهولندي الجديد إريك تن هاج.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، تصريحات متحدث باسم مانشستر يونايتد اليوم، حيث قال: سمع ريتشارد أن مجموعة من المشجعين قد تجمعوا في حانة بالقرب من منزله.

أضاف المتحدث: ذهب أرنولد لمقابلتهم، واشترى لهم جميعاً شراباً، واستمع إلى آرائهم، وشرح ما يفعله النادي لتحقيق النجاح على أرض الملعب، وتحسين الأداء، وتعزيز التفاعل مع الجماهير.

وعانى يونايتد من النتائج المخيبة في الموسم المنقضي، حيث حصد أقل عدد من النقاط في مسيرته خلال موسم واحد منذ انطلاق النظام الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، محتلاً المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة، عقب تحقيقه 16 فوزاً فقط من 38 مباراة.

وجاءت نتائج يونايتد الباهتة في الموسم المنقضي لتشعل الاحتجاجات المستمرة ضد عائلة جليزر.

من المقرر أن تبدأ حقبة جديدة داخل ملعب «أولد ترافورد» بعد تعيين تن هاج، حيث حل مدرب أياكس أمستردام الهولندي السابق محل المدرب المؤقت الألماني رالف رانجنيك، الذي تولى المسؤولية خلفاً للمدير الفني النرويجي المقال أولي جونار سولشاير في نوفمبر الماضي.

كان من المقرر في البداية أن يظل رانجنيك مع بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة في منصب استشاري، لكنه تم التخلي عن هذا المخطط الشهر الماضي.