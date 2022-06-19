الفليبيني فايسون يكسب تحدي «تاج الملاكمة»

رضا سليم (دبي)

أحرز الفليبيني جايسون فايسون لقب بطولة «تاج الشرق الأوسط للملاكمة»، بفوزه في النزال الرئيسي على الهندي نوتالي لالبياكيما في الوزن الخفيف، بعد معركة قوية امتدت طوال 10 جولات، وجاء الحسم بنقاط الحكام الذي صب لصالح الملاكم الفليبيني، ليحصد اللقب وسط مظاهر احتفالية كبيرة شهدتها قاعة الشيخ مكتوم بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة الأبطال من 12 جنسية.

وشهد الحدث تفاعلاً كبيراً من عشاق رياضة الفن النبيل، والذي أقيم برعاية مجلس دبي الرياضة واتحاد الإمارات للملاكمة وبتنظيم شركة دي جي إم سي (DJMC).

وشهدت نزالات البطولة كذلك، تفوق السوري محمد مليس على الكولومبي فابيو ألفونسو في الوزن الثقيل فوق 91 كجم، والأفغاني إدريس ليان على النجيري أكينولا أولافيمي في وزن الريشة 63 كجم، والهندي ساجن روهيلا على الباكستاني مظفر خان في الوزن فوق المتوسط، وفي النزال الاستعراضي في محطة أولى لمسيرتها، حققت ياسمين بوحمودة من لوكمسبورج الفوز على الروسية ليديا روديونوفا.

وحضر المنافسات أنس العتيبة رئيس اتحاد الملاكمة، ودوستان روزيرو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعدد من أعضاء اتحاد الملاكمة والجهات الراعية والداعمة للحدث وممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية.

وأكد أنس العتيبة، رئيس اتحاد الملاكمة، أن تنوع وزيادة هذا النوع من الأحداث يعود بشكل إيجابي على انتشار رياضة الملاكمة في الدولة، ويعزز من مستوياتها، وقال: الملاكمة رياضة لديها مسار يتم التدرج به من الهواية نحو الاحتراف، وبالتالي نشر هذه اللعبة عبر هذه البطولات يزيد من الإقبال عليها، ونحن نهدف في الاتحاد لتنظيم ونشر هذه الرياضة، ولذلك نسعى لدعم هذه الفعاليات ونتطلع لإقامتها بكثرة سواء على صعيد الهواة أو المحترفين.

وتابع: الملاكمة لديها انتشار في العالم وإقبال سواء من المواطنين أو المقيمين، وهناك مستويات واعدة للغاية، كم تعزز تلك الأحداث الجوانب التجارية في الدولة، لكنه ليس الجانب الذي يغلب على الملاكمة كونها رياضة أولمبية بارزة ولها مستقبل وجمهورها الخاص بها وحضورها الطاغي، ونأمل باستغلال ذلك لما يعود على اللعبة بالفائدة.

وتميز الحدث بالتغطية الواسعة خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال العدد الكبير من المتابعين الذي يحظى بها الملاكمون المشاركين عبر حساباتهم الخاصة، بما تجاوز أكثر من مليون متابع لهذا الحدث، الذي يعزز تواجده في قائمة الأحداث الرياضية في دبي والإمارات.

واعتبر دوستان روزيرو، أن النجاح الذي حققته البطولة يعود بالمقام الأول لما توفره الإمارات من بنية تحتية ودعم من جميع الجهات لإقامة هذا النوع من الأحداث الرياضية، إلى جانب السعي لاستقطاب ملاكمين يتطلعون لقطع خطوة إضافية في مسيرتهم، وهو ما انعكس على مستويات النزالات التي جاءت قوية ومتقاربة في أغلبها، وقدمت للحضور ليلة لا تُنسى من روعة رياضة الملاكمة.