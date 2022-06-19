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الإصابات عرقلت «الإمبراطور»
الإصابات عرقلت «الإمبراطور»
19 يونيو 2022 14:08


دبي (الاتحاد)
واصل حساب رابطة المحترفين الإماراتية استعراض ملخص مشوار الأندية في دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الماضي، وفي تقريره المنشور اليوم حول الوصل، أكد أن «الإمبراطور» قدم عدة مواجهات قوية، برهن فيها على جودته، لكنه عانى من الإصابات، التي ضربت نجومه، وأبرزهم فابيو ليما هداف الفريق.
تواجد الوصل مع نهاية المسابقة في المركز السادس، برصيد 36 نقطة من 26 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مثلها، وخسر في 8 لقاءات، وسجل 36 هدفاً ودخل مرماه 30.
بدأ الوصل الدوري بفوز على بني ياس خارج ملعبه بهدف من دون رد، وأنهى المسابقة بفوز 2-1 أمام الجزيرة، على استاد زعبيل.
وغاب الوصل عن سكة الفوز في 4 جولات متتالية، بداية من الجولة الثانية، حتى تذوق طعم الانتصارات مرة أخرى على شباب الأهلي في الجولة السادسة.
حقق الوصل الفوز في 4 جولات فقط في الدور الأول، وخسر في مثلها وتعادل في 5 جولات، وتغير الوضع قليلاً في الدور الثاني، محققاً الفوز في 5 لقاءات، وخسر في 4 مواجهات، وتعادل في 5 جولات، ليتواجد في المركز السادس.
جاء أكبر فوز للوصل في الجولة 12، بخماسية في شباك العروبة، وأكبر خسارة تلقاها من عجمان 2-4 بالجولة 24.
أرقام الوصل في دوري أدنوك للمحترفين 2021-2022
المركز السادس 36 نقطة
26 مباراة
9 فوز
8 خسارة
9 تعادل
36 هدفاً
30 هدفاً مستقبلاً
113 تسديدة على المرمى
4685 تمريرة ناجحة في ملعب المنافس
197 مراوغة ناجحة

الوصل
دوري أدنوك للمحترفين
رابطة المحترفين
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