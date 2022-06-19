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الرياضي
«أبينيو» يتوج بـ «كأس الوثبة» في رومانيا
«أبينيو» يتوج بـ «كأس الوثبة» في رومانيا
19 يونيو 2022 13:30

أبوظبي (الاتحاد)
حقق الجواد «أبينيو» للمالك مازيلو أوريل، بإشراف ليفيت نيويروف، وبقيادة نورهاي هاميل زيلكوف، مفاجأة بالفوز على المرشحين الأوائل في سباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم بمضمار بيليوستي في العاصمة الرومانية بوخارست، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية.
وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.
وجاء السباق المخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1700 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 5.000 يورو، بالإثارة والتشويق، وسط مشاركة نخبة من الفرسان المحترفين والمتدربين وبمشاركة 6 خيول، ونظمه اتحاد سباقات الخيول العربية الروماني، برعاية المهرجان.
ودخل «أبينيو» المولود في فرنسا، وهو غير مرشح، وسط كوكبة من الخيول القوية، ولكن استطاع فرض إيقاعه على السباق الذي أقيم على المضمار العشبي متفوقاً على «أكويلا نيرا» لجونيور سبيد، بإشراف إيفان إيفانوف، وقيادة فالنتين أتاناسوف.
وسجل البطل زمناً وقدره 1:51:80 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «البان» لإيفان يوردانوف ديمتري، بإشراف إيمين مهميد، وقيادة دوبرين لوكوف.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

كأس الوثبة ستاليونز
مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول
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بوخارست
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