هاميلتون يرضى بالرابع

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

يشعر البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، بأنه قدم أداءً رائعاً بعد انتزاعه المركز الرابع في التجارب التأهيلية لسباق جائزة كندا الكبرى، التي جرت في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وفي الوقت نفسه، حذر هاميلتون، الفائز بلقب بطولة العالم في فئة السائقين 7 مرات، من أنه مازال هناك عمل يتعين على فريقه القيام به.

وعانى هاميلتون من بداية محبطة في الموسم الحالي، حيث ظل يكافح للتكيف مع سيارته الجديدة.

وعقب أداء ضعيف في التجارب الحرة التي جرت الجمعة، قال هاميلتون: إن الأوضاع مثل السيارة تزداد سوءاً.

ورغم ذلك، سيتطلع هاميلتون الآن للبناء على العرض الرائع الذي قدمه في التجارب التأهيلية، التي جرت بمدينة مونتريال الكندية، بعد أن حصل على المركز الرابع على شبكة الانطلاق في السباق الذي يجرى في وقت لاحق اليوم الأحد.

وكان هذا هو الترتيب الأفضل لهاميلتون في التجارب التأهيلية منذ بداية الموسم الحالي.

وبعدما جاء خلف الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الموسم الماضي، والإسبانيين فرناندو ألونسو، وكارلوس ساينز، قال هاميلتون لشبكة «سكاي سبورتس فورمولا1»: أشعر بالروعة، وسعيد للغاية لم أكن أشعر بالرضا سابقاً بالحصول على المركز الرابع في التجارب التأهيلية لكي أكون صادقاً.

أضاف هاميلتون: ربما في عام 2007، عندما بدأت مسيرتي مع تلك الرياضة، كان حصولي على المركز الرابع في التجارب التأهيلية لأول مرة جعلني أشعر بأحاسيس رائعة آنذاك، أعتقد أن هذا ربما يبدو كذلك الآن، لا سيما لأنه كان عاماً صعباً حقاً، وبالنظر لما واجهناه اليوم. لقد كان الأمر صعباً على الجميع.

أكد هاميلتون: أنا سعيد للغاية بأن أضع الفريق يبدأ السباق في مركز متقدم، لأن الجميع يعملون بجد ويواجهون باستمرار هذه التحديات مع تلك السيارة.

أوضح سائق فريق مرسيدس: قمنا بالكثير من العمل أمس لمحاولة الحصول على المعلومات. لم تشعر السيارة بهذه الروعة، لذا يجب أن تكون في وضع أفضل بكثير خلال السباق. آمل أن أحاول الاحتفاظ بهذا المركز على الأقل.

لم تغير الأوضاع التي جرت أمس من شعور هاميلتون «37 عاماً» بخيبة الأمل من سيارته، لكن لديه ثقة كاملة في مهندسي مرسيدس لجعل الأمور تبدو أفضل خلال السباق.

وشدد هاميلتون، الذي يحتل المركز السادس حالياً في فئة السائقين بالبطولة، في تصريحاته قائلاً: مع هذه السيارة، فإنك تحتاج إلى كل شيء وأن نعمل معًا أكثر.

وتابع: أحب أن أعتقد أن لدي إيقاعاً، وفي هذا المضمار على وجه الخصوص، ينبغي أن يكون لديك إيقاع. أشعر أن هذه السيارة تعمل على إيقاع مختلف تماماً.

وكشف هاميلتون: إنها لا تعمل على الإيقاع الطبيعي، لذلك كان من الصعب الاعتياد عليها. المطر يجعل الأمر مختلفاً كثيراً، إذا كانت الأجواء جافة، فلا أعرف ما إذا كنا في هذا الوضع، ولكن المطر يفتح الفرص وأنا أحب هذا المسار.

واختتم هاميلتون تصريحاته قائلاً: لقد كان صراعاً حتى الآن، مازال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكنني آمل أن يشعر كل الفريق بالإيجابية. من فضلكم استمروا في الدفع، أنا بحاجة إليكم، الفريق يحتاج إليكم، نعمل جميعاً بجد قدر المستطاع وأنا أثق بهم كثيراً، وآمل أن نتمكن في مرحلة ما من وقف هذا الارتداد والمضي قدماً.