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الرياضي
مفاوضات هورنتس وأتكينسون إلى نقطة الصفر
مفاوضات هورنتس وأتكينسون إلى نقطة الصفر
19 يونيو 2022 13:09

نيويورك (د ب أ/ستاتس بيرفورم) 

انهارت المفاوضات بين نادي شارلوت هورنتس، المنافس ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة «إن بي أيه»، وكيني أتكينسون، مساعد مدرب فريق جولدن ستيت ووريورز، حسبما أفادت شبكة («إي.إس.بي.إن»، اليوم الأحد.
وذكرت الشبكة أن أتكينسون اختار البقاء مدرباً مساعداً في فريق جولدن ستيت ووريورز، الفائز مؤخراً ببطولة الدوري الأميركي للسلة هذا الموسم، بدلاً من تولي القيادة الفنية لهورنتس.
كانت تقارير أشارت في وقت سابق من يونيو الجاري إلى أن أتكينسون وهورنتس اتفقا من حيث المبدأ على عقد مدته أربع سنوات، لكن الصفقة لم يتم توقيعها مطلقاً.
وبعد مزيد من المحادثات مع شارلوت، اختار أتكينسون البقاء مع أبطال الدوري الأميركي للمحترفين الجدد، ليصبح كبير مساعدي ستيف كير، المدير الفني للفريق، خلفاً لمايك براون، الذي بات المدير الفني لفريق ساكرامنتو كينجز.
وسبق لأتكينسون أن تولى قيادة فريق بروكلين نيتس، ما بين عامي 2016 و2020، حيث حصد معه 118 فوزاً مقابل 190 خسارة، محققاً رقماً قياسياً مع الفريق، قبل أن يصبح مدرباً مساعداً في فريقي لوس أنجلوس كليبرز ثم ووريورز في العامين الأخيرين.
وكان نادي شارلوت هورنتس أقال مدربه جيمس بوريجو في أبريل الماضي، بعد تحقيقه 43 انتصاراً خلال الموسم المنقضي، وذلك قبل عامين على نهاية عقده مع الفريق.
وحقق بوريجو 138 فوزاً، مقابل 163 خسارة مع هورنتس، خلال الأعوام الأربعة التي قاد خلالها الفريق.
واختير أتكينسون من جانب إدارة هورنتس ليتولى تدريب الفريق خلفاً لبوريجو، بعد بحث استمر سبعة أسابيع، غير أن شبكة (إي.إس.بي.إن) أفادت بأن كل من مايك دانتوني، المدرب المخضرم في بطولة «إن بي أيه»، وتيري ستوتس، المدير الفني السابق لفريق بورتلاند ترايل بلايزرز، أبرز المرشحين الآن لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

دوري السلة الأميركي للمحترفين
جولدن ستايت ووريورز
بروكلين نتس
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