«دبي لأصحاب الهمم» يُطلق نشاطه الصيفي

دبي (الاتحاد)

يُطلق نادي دبي لأصحاب الهمم اليوم، نشاطه الصيفي في دورته السادسة تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، والذي تستمر فعالياته حتى الثاني عشر من أغسطس المقبل بمشاركة 250 منهم 200 من أعضاء النادي فيما تشارك أكثر من 30 مؤسسة حكومية وخاصة في رعاية وتنظيم النشاط، الذي يشتمل على 280 فعالية أبرزها فعاليات رياضية ورحلات ترفيهية وورش فنية وأشغال يدوية وبرامج تدريبية تفاعلية ودورات للتصوير الضوئي وإسعافات أولية.

وتشهد هذه الدورة عودة النشاط الصيفي حضورياً وفق الإجراءات الاحترازية، حتى يحقق كل أهدافه المرسومة من مجلس إدارة النادي واللجنة المنظمة.

من ناحيته قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن الرعاية الماسية للهيئة في تصريح صحفي: يسعدنا تقديم الرعاية الماسية للنشاط الصيفي «إلى القمم يا أصحاب الهمم» انسجاماً مع المسؤولية المجتمعية لهيئة كهرباء ومياه دبي وحرصها على استثمار طاقات الشباب والتزامها بتحقيق السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم، وتعزز الهيئة التعاون والشراكات مع الشركاء الأساسيين في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم بما يسهم في نقل وتوطين المعرفة، ويجعل دبي مدينة المستقبل، والمكان المفضل للعيش والعمل.