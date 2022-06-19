كونتي يُقنع «الملك» بالبقاء في توتنهام

أنور إبراهيم (القاهرة)

أصبح النجم الدولي الإنجليزي هاري كين هداف توتنهام قاب قوسين أو أدنى من التجديد لـ «السبيرز»، وبات على اقتناع تام بالبقاء في ناديه اللندني، وخاصة منذ مجيء الإيطالي أنطونيو كونتي المديرالفني الحالي للفريق في منتصف الموسم المنتهي، الذي لعب دوراً مهماً في تغيير فكر كين، وأشعره بضرورة بقائه باعتباره أحد أساطير النادي.

وبدأ فابيو باراتيتشي المديرالرياضي وأنطوني كونتي المدير الفني اتصالاتهما بـ «الملك كين» من أجل تمديد عقده أو بمعنى أدق تجديده لمدة طويلة، من أجل تحصينه من إغراءات الأندية الأوروبية الكبرى.

وذكرت مصادر صحفية إنجليزية إن إدارة توتنهام جاهزة باقتراح عقد جديد مدته 5 سنوات، مع زيادة كبيرة في الراتب، من دون الكشف عن قيمة هذه الزيادة، آملة في أن يثبت كين ولاءه وإخلاصه للنادي وينحي جانباً وبصفة نهائية أية خيارات خارجية، ويلقي بها وراء ظهره تماماً.

وأبدى كين، الذي ينتهي عقده في صيف 2024، انفتاحه على فكرة البقاء، وخاصة في ظل ارتياحه بالعمل تحت قيادة كونتي، حيث نجح في تطوير أداء الفريق ونقله من وسط جدول الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، إلى أن انتهى به المطاف بين الأربعة الأوائل الذين يلعبون الموسم القادم في دوري الأبطال. وثمّن كين هذا العمل الرائع الذي يقوم به هذا المدرب الإيطالي القدير، والذي جعله منفتحاً أكثرعلى تجديد عقده مع «السبيرز».

ويعتبر «الملك كين» المولود في 28 يوليو 1993، أفضل هداف في تاريخ توتنهام، إذ أن رصيده مع ناديه 246 هدفاً بزيادة قدرها 103 أهداف عن أقرب منافسيه مواطنه جيرمين ديفو «39 عاماً» الذي اعتزل مؤخراً بعد مسيرة حافلة لعب خلالها لويستهام يونايتد وتوتنهام وبورتسموث وساندرلاند وجلاسجو رينجرزالإسكتلندي.

وبدأ كين مسيرته الاحترافية في توتنهام 2009، ولكنه أعير في 2011 إلى لايتون أورينت ثم ميلوول «2012» ونورويتش سيتي «2012-2013» وليستر سيتي «2013».

ولعب كين لمنتخبات الشباب الإنجليزية تحت 17و19 و20 و21، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2015.