«النسور» ينتظر «المُعارين»!

فيصل النقبي (خورفكان)

تنتظر شركة خورفكان لكرة القدم موقف لاعبيها المعارين من قبل شباب الأهلي، حيث تتجه النية لتجديد التعاقدات مع مدافعين منهم بعد موافقة ناديهما، وذلك بانتظار مدرب شباب الأهلي الجديد، الذي سيحدد موقف جميع اللاعبين بالقائمة.

وعلمت «الاتحاد» أن مكان وموعد المعسكر الخارجي قد تحدد في اجتماع بين إدارة الشركة والمدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، حيث سيقام بإحدى الدول الأوروبية في منتصف يوليو المقبل.

وتسابق اللجنة الفنية بالشركة الخطى من أجل حسم ملف التعاقدات مع اللاعبين المواطنين والأجانب وذلك للاستفادة منهم قبل المعسكر، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن التعاقد مع لاعب أجنبي لعب في «دورينا» المواسم السابقة، وهي الصفقة الثانية بعد تجديد التعاقد مع البرازيلي دودو، الذي سيقود الفريق في الموسم الرابع على التوالي.